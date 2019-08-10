رئيس مدينة بدر يوجه بإزالة العقبات التي تواجه السكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

وجه المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، مدير عام إدارة الكهرباء بالجهاز، بمراجعة شركة الكهرباء وقسم الصيانة بالشركة، والمرور ليلاً ونهاراً لعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة واللمبات.

كما كلف مدير عام إدارة الزراعة بالمرور على أعمال الزراعة بالمنطقة، والتأكد من تنفيذ الأعمال بشكل مستمر، ومدير إدارة المقالب العمومية لرفع المخلفات الموجودة بمنطقة اللؤلؤة.

واستمع رئيس الجهاز - خلال جولة تفقدية بالحي الثاني ومنطقة إسكان المحافظة بالمدينة اليوم السبت - إلى عدد من شكاوى سكان المنطقة، ومنها الخبز، والمطبات الصناعية، وأعمال البلدورات والانترلوك بحي الصفوة.

وفي السياق، أعلن رئيس الجهاز أنه تم تخصيص رقم (28608035)، لتلقي طلبات سكان المدينة بالاستعلام عن رقم الاشتراك، وقيمة الفواتير، وسداد فواتير المياه، بسعر المكالمة العادية على مدار اليوم، بالإضافة إلى توافر خدمة فوري.