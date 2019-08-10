البابا تواضروس يرسم 7 راهبات جديدات لدير "مارجرجس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تمم البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، طقس صلوات رهبنة سبع طالبات رهبنة بدير الشهيد مارجرجس بمصر القديمة ممن اجتزن فترة الاختبار الرهباني.

ويوجد دير مارجرجس للراهبات في منطقة السبع كنائس بمصر القديمة ويضم بعضا من أدوات التعذيب التي تم تعذيب القديس مارجرجس بها ومنها سلسلة الرقبة.

ويعد دير مارجرجس واحدا من 6 أديرة موجودة فى مصر للراهبات وهو مبنى أثرى فى منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة حيث يجمع بين العراقة والبساطة ودقة التصميم.