ضبط 37 طن لحوم فاسدة مُعدَّة للبيع خلال عيد الأضحى بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

تمكنت مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط 37 طنا من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تمهيدا لبيعها للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال الحملة المكبرة التي شنتها مديرية التموين بالتعاون مع أجهزة محافظة القاهرة ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7,355 طن لحوم منتهية الصلاحية بمنطقة التجمع الأول، وضبط 660 كيلو جرامًا من الدجاج لغرض البيع منتهية الصلاحية بمنطقة التجمع الخامس، وضبط 1,530 طن لحوم منتهية الصلاحية و770 كيلو جرامًا من الكبدة بمطعم كبابجي بمنطقة باب الشعرية.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 11 طن لحوم منتهية الصلاحية بمنطقة باب اللوق، وضبط 8 أطنان أخرى من اللحوم الفاسدة في الأسواق الموجودة خلف المجزر الآلي، وضبط 3,25 طن لحوم غير مدون عليها بيان الصلاحية بمتجر (سوبر ماركت) بالتجمع الخامس، وتمت مصادرة المعدات وإعدام اللحوم الفاسدة، حرصًا على صحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ القاهرة خالد عبد العال بتكثيف الرقابة على الأسواق ومحال الجزارة ومحال عرض وبيع اللحوم، لحماية المواطنين من الغش التجاري، ومنع تداول السلع الضارة بالصحة خلال عيد الأضحى.