"زراعة البرلمان" تطالب بقانون ينظم التخلص مع مخلفات الذبح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال العميد هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن التخلص من بقايا الذبح في مناسبة العيد الأضحى، بإلقائها في الشوارع والطرقات، يمثل مشكلة بيئية وصحية كبيرة، تسبب مخاطر وأزمات متعددة.

وطالب الشعينى في تصريح لمصراوى، ببحث الأزمة ومناقشتها بشكل علمي، مشيرا إلى ضرورة التعامل مع المخلفات بطريقة علمية مثل الدول الأوروبية والتي تستغل هذه المخلفات في صناعة الأسمده وأعلاف للحيوانات، موضحا: "أي نواتج مخلفات في الخارج ينظر إليها من منظور علمي لإعادة استغلالها واستخدامها بما يعود بفوائد مادية، وهو ـمر جيد ومفيد بيئيا وصحيا".

وطالب رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة أن يكون هناك قانون يتعامل مع مثل تلك المخلفات وينظم طريقة التخلص منها ولكن بفوائد تعود على المواطن حتى تشجعه على الامتثال والحفاظ على البيئة.​