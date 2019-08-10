أخبار مصر | محافظ الجيزة يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة عيد الأضحى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة عيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، هنأ فيها سيادته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء نص الرسالة: "أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسى ونيابة عن مواطنى محافظة الجيزة وقيادتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهانى القلبية المقرونة بأسمى آيات التقدير والولاء والعرفان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات".