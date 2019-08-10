شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتي نقل وميكروباص على طريق بني سويف الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 10 أشخاص، السبت، في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى أجرة ميكروباص بطريق بني سويف الفيوم القديم، دائرة محافظة بني سويف، ونقلوا لتلقي العلاج بمستشفى بني سويف التخصصي.

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وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل بأخرى أجرة ميكروباص، بطريق بني سويف الفيوم القديم، ووقوع إصابات، والذي وجه بسرعة نقل المصابين للمستشفى وإعادة رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

وتبين أن المصابين هم عفاف بولس تادرس، 40 عاما، مصابة بجروح بالرأس واشتباه كسر بالزراعين، ورمضان حسن نصر، 52 عامًا، مقيم بقرية باها، ومصاب باشتباه كسر بالسائق الأيمن، وعبير رزق حسب لله، 31 عاما، مقيم بقرية باها، مصابة بجروح بالوجه، ومحمد على جلال، 21 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد متولي عبداللطيف، 40 عاما، مقيم باها، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وجمعة حسان عزوز، 27 عامًا، مقيم بالمعصرة، مصاب باشتباه كسر بالسائق الأيمن.

كما أصيبت ياسمين أحمد جمال، 16 عاما، مقيمة باها مركز بني سويف، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد إبراهيم حسن، 8 أعوام، مقيم باها، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، ومنى رزق حسب الله، 35 عاما، مقيمة باها، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وعليه رزق حسب الله، 22عاما، مقيمة باها، مصابة باشتباه كسر بالسائق اليمنى.