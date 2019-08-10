شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية»: غرفة عمليات مركزية لمتابعة ساحات صلاة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، انعقاد غرفة العمل المركزية بمقر المديرية، لمتابعة تجهيزات ساحات الخلاء لصلاة عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الإدارات الفرعية، بالإضافة إلى تخصيص إمام وخطيب لكل ساحة.

وأوضح الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة في المديرية، في بيان، السبت، أنه لن يسمح لغير الأزهريين بأداء خطبة العيد.

وأشار إلى أن الغرفة المركزية تابعت البيانات الصادرة من الغرف الفرعية بشأن الصكوك، والتي أكدت أن مديرية أوقاف الإسكندرية وصلت لرقم غير مسبوق تجاوز ٦٠٠٠ صك بقيمة ١١ مليون جنيه.