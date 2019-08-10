شكرا لقرائتكم خبر عن بشرطة نسائية وزيادة منافذ التذاكر.. حديقة الحيوان تستعد لعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الزراعة تشكيل فرق بيطرية من الأطباء والعاملين بحديقة الحيوان بالجيزة، لمتابعة حالة النظافة داخل الحديقة، وتوفير الوجبات اللازمة للحيوانات وذلك استعدادًا لعيد الأضحى، فيما تم إلغاء إجازات الأطباء والعاملين بحدائق الحيوان وزيادة منافذ بيع تذاكر دخول حديقة حيوانات الجيزة إلى 18 منفذا رئيسيا، للحد من التكدس أمام الأبواب.

وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، إن لجانا بيطرية وفنية بالحديقة تفقدت أوضاع النظافة في حديقة الجيزة والحدائق الإقليمية بالمحافظات وإلغاء الإجازات والرحلات لجميع الأطباء والعاملين وعمل خطة تفصيلية لمواجهة الزحام والمحافظة على الحديقة، وذلك لراحة زوار عيد الأضحى المبارك، رغم أن الإقبال يكون في اليوم الأول أقل من باقي الأيام لانشغال الأسرة المصرية بذبح الأضاحي في أول أيام العيد.

وأشار رئيس حدائق الحيوان إلى أنه لأول مرة تشهد حديقة الحيوان عددا من حالات الولادة الجديدة من الحيوانات البرية وعددا من الزواحف والثعابين، التي تم تزويد حديقة حيوانات الجيزة بها ضمن برنامج للتبادل مع حدائق الحيوان العالمية.

بالإضافة إلى الانتهاء من بيت الزواحف، موضحا أن هذه الحيوانات والطيور تضم أنواعا من الطيور النادرة مثل دجاج كوجين ودجاج سلكي ودجاج قطني ودجاج الفزان الذهبي، وأنواعا من الثعالب مثل ثعلب الفنك بالتبادل والكانجر الأحمر وأنواعا جديدة من الترسة المائية، وولادات من الكبش الأروي واللاما الأهلية والماعز الجبلي وأبوعدس.

وأوضح رئيس حدائق الحيوان أن «طفطف» حديقة الحيوان، هو أحد العلامات المميزة في الحديقة، التي من خلاله يستمتع الزوار بمختلف المواقع بالحديقة، وإدخال خدمة التنقل داخل الحديقة عن طرق عدد 2 قطار ترفيهي وعمل مسارات للقطارين للتجول في متعة وراحة الزائرين خلال أيام العيد لإضفاء البهجة والسعادة على زوار حديقة الحيوان بالجيزة.

Advertisements

كما أشار إلى تزويد الحديقة بلوحات إرشادية واستراحات جديدة، لإشاعة الرضا لدى زوار الحديقة، ومنها زيادة أعداد الاستراحات والبرجولات داخل أركان الحديقة.

وشدد «رجائي»، على أنه تم تكثيف التواجد الأمني داخل حديقة الحيوان من خلال شركة أمن خاصة، والتنسيق مع مديرية الجيزة لتأمين جميع منافذ الدخول والخروج بالحديقة والحد من السرقات ومنع أي مخالفات مثل إدخال «الشيشة» ومواقد الطعام، مع الاستعانة بالشرطة النسائية للحد من أي تحرش داخل أرجاء.

وأشاد الدكتور بدور معسكر الهلال الأحمر والكشافة في سرعة الاستجابة لإرشاد الأطفال التائهين لضمان وصولهم إلى ذويهم، والتنسيق مع الإسعاف لعلاج الإصابات الطارئة، بالإضافة إلى التنسيق مع الدفاع المدني لاحتواء أية حوادث حرائق مفاجئة.

وفيما يتعلق بوجبات الحيوانات في حديقة الجيزة، أكد «رجائي» أنه تم التنبيه على العاملين بالحديقة على توفير «الأيس كريم» والعصائر المثلجة للشمبانزي والدببة، مع توفير المياه الباردة لبحيرة الدببة، بالإضافة إلى انتظام وجبات التغذية لمختلف الحيوانات والطيور داخل الحديقة، مشيرا إلى المتابعة الدورية للحالة الصحية للحيوانات من فريق الأطباء البيطريين بالحديقة.

ولفت رئيس حدائق الحيوان إلى أن أكثر الحيوانات إقبالا من الزوار، كانت الزرافة والشمبانزي، والمفترسات مثل السباع والنمور والفهد وسبع البحر والفيلة، وفرس النهر «سيد قشطة»، وبيت الزواحف، فضلا عن الطيور النادرة وطيور الزينة.

وأوضح «رجائي» أن حديقة حيوان الجيزة تتميز بحالة التنوع للحياة البرية في حديقة الحيوان التي تضم 4281 نوعا من الحيوانات والطيور، والزواحف منها أكثر من 3 آلاف نوعا من الطيور و369 نوعا من الزواحف وبقية السلالات من الثديات، والتي تعد أحد عناصر الجذب لزيارة حديقة الحيوان بالجيزة.