شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: الإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية في الجيزة والإسماعيلية ودمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت مديريات الزراعة بمحافظات دمياط والإسماعيلية والجيزة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها، تنفيذًا للتعليمات المشددة للدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ففي محافظة الجيزة، قال الدكتور أنور عيسى، مدير مديرية الزراعة، إنه تم تنفيذ إزالة في المهد لحالة تعد بالبناء على الأرض الزراعية في زمام قرية برقاش بمنشأة القناطر اليوم.

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وفي دمياط، قال المهندس سميح عبدالسميع، مدير المديرية، إنه تم التصدى لحالتى تعدٍ بناحية كفر الغاب والوسطانى مركز كفر سعد في حينه والحالة في مهدها، وتمت الإزالة الفورية، ولم تسجل اليوم أي حالة تعدٍ بنواحى مراكز دمياط.

وفي الإسماعيلية، أوضح السيد خليل مبارك، مدير المديرية، أنه تمت إزالة فورية لحالة تعد بزمام مركز التل الكبير بمساحة ٧٥٠ م٢ بقرية أبوعاشور، وإزالة فورية ٣٠٠ م٢ بقرية الفردان بمركز الإسماعيلية.

وأعلنت وزارة الزراعة حالة الطوارئ القصوى خلال إجازة عيد الأضحى، لمنع التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي، حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل، وحذرت الوزارة من اللجوء إلى ذلك لأنه سيتم تطبيق القانون بصرامة بتنفيذ الإزالة مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

وناشدت الوزارة المواطنين الإبلاغ فورًا في حال رصد مخالفات بناء على الأراضي الزراعية أو حتى مظاهر تشوين مواد بناء.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في محافظات الجيزة والإسماعيلية ودمياط

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في محافظات الجيزة والإسماعيلية ودمياط