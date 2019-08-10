شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» تُصدر بيانًا بتوقيت صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات (المواعيد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا بتوقيت صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية، الموافق 2019 ميلادية في جميع المحافظات.

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وقالت دار الإفتاء، في بيان لها، السبت، إن صلاة عيد الأضحى ستبدأ بالقاهرة في الساعة 44 .5 صباحا، الإسكندرية 48 .5 صباحا، شرم الشيخ 36 .5 صباحا، الشرقية 43 .5 صباحا، الإسماعيلية 40 .5 صباحا، شمال سيناء الساعة 33 .5 صباحا، في جنوب سيناء 38 .5 صباحا، رأس سدر 40 .5 صباحا، مدينة دهب 34 .5 صباحا، العلمين 53 .5 صباحا، الغردقة 39 .5 صباحا، السويس 40 .5 صباحا، الضبعة 54 .5 صباحا، السلوم 07 .6 صباحا، الخارجة 55 .5 صباحا، كفر الشيخ 44 .5 صباحا، مدينة الحامول 43 .5 صباحا، أبوزنيمة 39 .5 صباحا، بورسعيد 38 .5 صباحا، وفي شبين الكوم 45 .5 صباحا.

أما صلاة العيد في محافظة أسيوط فسوف تبدأ في تمام الساعة 49 .5 صباحا، أسوان 47 .5 صباحا، الفرافرة 02 .6 صباحا، الفيوم 47 .5 صباحا، البحيرة 46 .5 صباحا، دمياط 40 .5 صباحا، الدقهلية 42 .5 صباحا، بلطيم 43 .5 صباحا، مدينة 6 أكتوبر 46 .5 صباحا، حلايب 34 .5 صباحا، شلاتين 37 .5 صباحا، رأس غارب 39 .5 صباحا، سفاجا 39 .5 صباحا، وسوهاج 48 .5 صباحا.

وستكون في سيدي براني 03 .6 صباحا، طابا 33 .5 صباحا، طنطا 44 .5 صباحا، كاترين 36 .5 صباحا، قنا 44 .5 صباحا، مدينة مرسى علم 37 .5 صباحا، مرسى مطروح 58 .5 صباحا، نجع حمادي 47 .5 صباحا، نويبع 32 .5 صباحا، واحة سيوة 09 .6 صباحا، بني سويف 47 .5 صباحا، القصير 38 .5 صباحا، والمحلة الكبرى 44 .5 صباحا.