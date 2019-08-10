شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف الكبير يستقبل 6 قطع أثرية ضخمة إحداها لـ«رمسيس الثاني في هيئة أبوالهول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المتحف المصري الكبير عددًا من القطع الأثرية الضخمة، قادمة من المتحف المصري بالتحرير، وذلك لترميمها تمهيدًا لعرضها بالدرج العظيم عند افتتاح المتحف الكبير عام 2020.

وقال الدكتور الطيب عباس، مدير عام الشؤون الأثرية بالمتحف الكبير، في تصريح له، السبت، إن من بين القطع الـ6 كبيرة الحجم تمثالا من الجرانيت الوردي للملك رمسيس الثاني في هيئة أبوالهول، يصل وزنه إلى حوالي 6 أطنان، وعمود للملك أمنمحات الثالث من الجرانيت بطول حوالي 5 أمتار، مؤكدًا أن هذه القطع ستثري العرض على الدرج العظيم وذلك طبقا لسيناريو العرض الموضوع.

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وأضاف أن عملية النقل تمت وسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار، وتحت إشراف عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة.

من جانبه، قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إنه قبل عملية النقل تم عمل تقرير حالة لكل قطعة منفصلة على حدة لإثبات حالة حفظها بصورة دقيقة، كما قام فريق المرممين من وزارة الآثار بأعمال التنظيف الميكانيكي للقطع قبل التغليف.

وأضاف أن عملية تغليف ونقل القطع الأثرية الثقيلة تمت، أمس، ابتداء من الساعة السادسة صباحًا، في حضور مدير عام وأمناء المتحف المصري بالتحرير وشرطة السياحة والآثار بالمتحف، وذلك حرصًا على عدم إعاقة حركة الزيارة داخله.

وأوضح زيدان أنه بعد وصول القطع إلى المتحف المصري الكبير، سوف يبدأ فريق العمل من مرممي مركز الترميم في أعمال ترميمها لكي تكون جاهزة للعرض على الدرج العظيم عند افتتاح المتحف الكبير.