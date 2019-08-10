شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد مستودع أنابيب بعين الصيرة والإزالة بـ«أبو السعود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مستودع الأنابيب بمنطقة عين الصيرة للوقوف على سير العمل والتأكد من بيع الأسطوانات وعدم التلاعب في الأسعار وعدم استغلال المواطنين قبل العيد وتطابقها للمواصفات.

وأثناء جولته تحدث «عبدالعال» مع عدد من المواطنين، مؤكدًا توافر الأنابيب، وصرف محافظة القاهرة حصتها كالمعتاد وتوزيعها على المستودعات لتأمين احتياجات المواطنين بفترات الأعياد، مُشددًا على مدير التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين وأجهزة الأحياء، بمراقبة الأسعار والتزام البائعين بالأسعار المحددة.

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كما شهد المحافظ أعمال الإزالة بمنطقة أبوالسعود، لافتًا إلى أن أجهزة حي مصر القديمة انتهت من إزالة 265 عقارًا بأكشاك أبوالسعود، إحدى المناطق العشوائية بنطاق الحي، وإخلاء المنطقة من السكان ونقلهم وتسكينهم بوحدات سكنية بديلة بحي الأسمرات تعويضًا لهم.

وتقرر اعتبار منطقة أبوالسعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة، منطقة إعادة تخطيط، حيث تُعد منطقة عشوائية من الدرجة الثانية ومقامة على أملاك دولة في ضوء صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وقرار المحافظ تنفيذًا لخطة أجهزة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

وأوضح المحافظ أنه تم إخلاء وتسكين حوالي 475 أسرة بوحدات بديلة في حي الأسمرات 3، لافتًا إلى أن محافظة القاهرة وفرت سيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، كما تم توفير أتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الأفراد وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة بالأسمرات 3.