شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بـ«الزراعة» للتيسير على المواطنين خلال العيد.. وملاحقة مخالفات المباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة حالة الطوارئ القصوى، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال تهيئة الحدائق التابعة لها لاستقبال الزائرين وتشديد الرقابة على الأسواق وطرح منتجات بأسعار مخقضة في منافذها ومنع التعدي على الأراضي الزراعية.

وقرر الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات، كذلك حدائق الأورمان، والمنتزهات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

وشدد على وضع خطة تفصيلية وتنفيذية طوال أيام العيد بهذه الحدائق لمواجهة الزحام أو أية طوارئ، فضلاً عن الحد من تكدس الزائرين على الأبواب، من خلال زيادة منافذ بيع التذاكر، وزيادة أعداد العاملين على الأبواب، كذلك ضررورة الحفاظ على نظافة تلك الحدائق لتبدو في أبهى صورها وتهيئتها بشكل مستمر لاستقبال المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

وأكد وزير الزراعة أن هناك تنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات، ومرفقي الإسعاف والمطافئ، لتوفير الخدمات الطارئة بالحدائق، تحسبًا لأية ظروف كذلك تم تدريب العاملين بالحدائق على خطط الطوارئ في الأزمات المختلفة للتعامل معها، مشددًا على تواجد أفراد الأمن الإداري على مدار الـ24 ساعة لتأمين الحدائق بنظام النوبتجيات.

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وفي سياق متصل، تكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، عمليات الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والأسماك ومنتجاتهما خاصة مع تزايد الطلب والمعروض منها خلال العيد، لضمان سلامة تلك المنتجات حفاظًا على صحة المواطنين، مع تجهيز غرف للطوارىء بمديريات الطب البيطري لتلقى أي شكاوى من المواطنين وابلاغها لإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم.

وأكد وزير الزراعة أيضًا أن المجازر تقوم بتقديم خدمة مجانية في الكشف على الأضاحي وذبحها لضمان سلامة لحومها وناشد المواطنين عدم الذبح في الشوارع لعدم تلويث البيئة ومنع انتشار الأمراض.

وأصدر «أبوستيت» تعليمات مشددة لقطاع الخدمات والمتابعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي وشؤون المديريات برفع حالة الطوارئ القصوى لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال الإجازة والتعامل معها بكل حزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي حالات تعدي وإزالتها في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والحكم المحلي وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية.

وشدد الوزير على إنه تم إلغاء إجازات جميع العاملين في إدارات حماية الأراضي على مستوى الجمهورية، وأن غرفة العمليات تتلقى الشكاوى على الخط الساخن رقم

0237499385، فيما ناشد المواطنين بالإبلاغ فورًا في حالة رصد مخالفات بناء على الأراضي الزراعية أو حتى مظاهر تشوين مواد بناء.

وحذر «أبوستيت» من اللجوء إلى ذلك لأنه سوف يتم تطبيق القانون بصرامة بتنفيذ الإزالة في المهد مع تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.