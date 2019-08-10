شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المسعف المثالي لوزارة الصحة: «سقط به الأسانسير بعد توصيل مريض بالدقهلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«انتهت حياته وهو يؤدي واجبه على أكمل وجه كعادته ولآخر لحظة من عمره، فأصبح شهيد الواجب».. بهذه الكلمات نعى زملاء المسعف حمادة المتولى محمود الذى توفي، إثر سقوط أسانسير مستشفى خاص به بالدقهلية من الدور الـ11 بعد توصيل مريض للعناية المركزة.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بسقوط أسانسير خاص بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة ميدان المحطة بالمنصورة دائرة قسم ثان، وبداخله أحد الأشخاص.

انتقل ضباط مباحث قسم ثان المنصورة، وقوات الدفاع المدنى إلى مكان البلاغ وتمكنوا من فتح الأسانسير، عقب سقوطه، وتبين مصرع أحد الأشخاص بداخله.

وبالفحص تبين أنه يدعى حمادة المتولي محمود، مسعف بإسعاف الدقهلية، ومقيم بقرية طماي الزهايرة التابعة لمركز السنبلاوين، وتبين أنه كان يقوم بتوصيل مريض قلب حالته خطرة للمستشفى وبعد انتهائه من عمله وإدخاله للمريض توجه للأسانسير للمغادرة، فسقط به من الدور الـ11 ولقي مصرعه بداخله قبل أن يتم إسعافه.

وأثبتت المعاينة المبدئية بوجود قطع في «واير» الأسانسير، مما تسبب في سقوطه المفاجئ ووفاة من بداخله.

ونعى الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، مدير إسعاف الدقهلية السابق، المسعف «حمادة» وتفانيه في عمله قائلًا على صفحته الشخصية: «مات المثالى في كل مواقفه، كان المسعف المثالى لهيئة الإسعاف المصرية، وفخرا لوزارة الصحة، فكان سريع الاستجابة يقدم خدمة المريض على أي شيء، يحافظ على أمانات المرضى وأموالهم وسرهم كأنه ابنهم».

واستكمل: «لذا فلا عجب أن يتم تكريمه مرات لأمانته ورده أمانات للمرضى تصل إلى ربع مليون جنيه أو ذهب أو لرده حياة مريض أو إنقاذه من جلطة وغيرها».

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وأضاف: «مات واحد من أفضل رجال مصر، فالمسعفون كثيرون لكنهم ليسوا (حمادة)، فهو نموذج لا يتكرر في عمله وعشقه لبلده مصر، وكان يعامل المريض كأنه من أهله، ومن كثرة مواقفه الشجاعة وأمانته اختارته وزارة الصحة في بعثة الحج عام 2015 ورافقته في هذه البعثة، فكان يتحرك بين أفراد البعثة كأنه خدام لهم، لا يسأله أحد شيء إلا استجاب له، ويشاء الله أن يكون حمادة مرافقًا لآخر مريض مصري يعود إلى مصر في هذا العام بتكليف لم يسعَ إليه».

وقال «جميعة»، في تصريحات صحفية: «أقارب حمادة قدموا في (جرين كارد) لأمريكا وهو الوحيد الذي فاز بها واتصل بي ليخبرني قلت له ألف مليون مبروك هذا حلم كل الناس نفسها فيه قال لى لكن أنا بأعشق تراب مصر ومش عاوز أسيبها قلت له أمال قدمت ليه، فأكد لي أن أصحابه قدموا وأقنعوه يقدم معهم وهم اترفضوا وهو الوحيد الذي تم قبوله، فقلت: له هذا كرم ربنا ليك يا حمادة ربنا يكتب لك الخير، لكن إرادة ربنا كانت أن يدفن في التراب الذي يعشقه وفى بلده، بلد العظماء طماي الزهايرة، بلدة أم كلثوم».

كما يتذكر الدكتور يوم أن سمع على جهاز اللاسلكي أن حمادة عمل حادثة ومات، قائلًا: «في أحد الأيام وأنا ما زلت مدير إسعاف الدقهلية سمعت اللاسلكي بيقول حمادة عمل حادثة ومات انتفضت فزعا وصحت أنت بتقول إيه فرد أحدهم، إلحقونا حمادة عمل حادث بالسيارة وطار في الهواء 8 متر وقاطع النفس»

ويستكمل كلماته: «وقتها جرينا جميعا على مستشفى الطوارئ فنجد جميع الأطباء والتمريض حوله يقولون لنا: هاتوصونا على حمادة إحنا لنا فيه أكتر منكم، والحمدلله مر الحادث على خير، ورفض الحصول على أي تعويض من المتسبب فيه».

وأضاف: «لم يكن مسعفا عاديا على سيارة إسعاف اكتسب حب الجميع دون جاه أو منصب ونعاه كل من أحبوه من قلوبهم لشخصه وليس لمنصب أو مصلحة شخصية وسبق أن أعاد مبلغًا ماليًا كبيرًا كان مع أحد المرضى وحصل على لقب المسعف المثالى».

وحكى «جميعة» عن مواقف بطولية للمسعف المثالي قائلا: «في إحدى المرات أثناء وجوده بمستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة سمع عن وجود عربية مولعة وهتنفجر وجري بكل قوته إلى سيارة الإسعاف وأخرج مطفأة الحريق وقام بإطفاء السيارة بمفرده بعد أن كان الكل خائفا وابتعدوا عن المكان خوفا من انفجار السيارة وأنقذ المكان من كارثة مروعة وبعدها قلتله إنت مخفتش قال لي أنا كنت خايف على الناس».

وقال الدكتور سمير عطية، مدير مستشفى طوارئ المنصورة: «مات المسعف الذي ضحى بنفسه من أجل خدمة الناس فقد كان ملازم أول بالقوات المسلحة، وكان قائد سرية الإطفاء ولذلك كان يتعامل بسرعة في جميع المواقف».

تابع ناعيًا «حمادة»: «كان ابن موت وعلى خلق رفيع يتعامل مع كل المرضى بمنتهى الاحترام وحسن الضيافة خسرنا بطلا من الأبطال الذين كانوا يقومون بدور وواجب وطنى لا يقل عن أي محارب أو بطل حرب في إسعاف المرضى نحتسبه عند الله من الشهداء، ونطالب محافظ الدقهلية بحضور تشييع جثمانه وإطلاق اسمه على أحد المواقع في المستشفى تخليدا لإخلاصه في أداء عمله».