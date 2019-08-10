شكرا لقرائتكم خبر عن والي: صرف 59 مليون جنيه شهريًا لسداد النفقة من بنك ناصر الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة، التابع لبنك ناصر الاجتماعي، اجتماعًا، برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهي في 30/6/2019.

وأعلنت وزيرة التضامن أنه في ضوء الدور الاجتماعي للبنك في الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها، تم توكيل البنك لتنفيذ أحكام النفقة الصادر من المحاكم، وذلك بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بنظام تأمين الأسرة، حيث يقوم البنك بأعمال الصرف للمستحقين من أصحاب النفقة، وكذا أعمال التحصيل من الأزواج الصادر ضدهم الأحكام.

ويتم الحصول على النفقة من البنك في حال الحصول على حكم قضائي واجب النفاذ واستيفاء الأوراق المطلوبة، ويبدأ الصرف في الشهر التالي لتقديم الأوراق، ويتم الصرف للمستحقين دون النظر إلى توريد مبلغ النفقة.

وصرحت «والي» بأن المؤشرات المالية لأداء أعمال الصندوق أظهرت نموًا ملحوظًا، حيث بلغت ميزانية الصندوق 603 ملايين جنيه، مقابل 466 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 137 مليونًا بنسبة تطور 29%.

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وأوضحت أن صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لهم حياة كريمة، حيث يتم صرف 59 مليون جنيه شهريًا كـ«نفقة» للمستحقين لعدد 362 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 223 ألف حكم قضائي.

وأشارت إلى أن إجمالي النفقة المنصرفة منذ تأسيس الصندوق حتى 30/6/2019، بلغت 3 مليارات و290 مليونًا، كما بلغ إجمالي الحسابات الاستثمارية 407 ملايين جنيه مقابل مبلغ 370 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 37 مليون جنيه بنسبة تطور 10%.

ومن جانبه، قال الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، العضو المنتدب، إن البنك المركزي المصري وافق على فتح حساب موحد لدى جميع البنوك المصرية والهيئة القومية للبريد لقبول التبرعات والهبات والوصايا لصالح الصندوق.

واشار إلى أنه تم تقديم مقترح للتعاقد فيما بين الهيئة القومية للبريد وصندوق تأمين الأسرة لإتاحة قيام مديني النفقة بسداد المستحق عليهم لصالح الصندوق من خلال مكاتب البريد المنتشرة في كل ربوع الجمهورية.

واستعرض فاروق الإجراءات التي قام بها البنك للتيسير على مستحقي النفقة للحصول على مستحقاتهم، حيث قام بفتح عدة منافذ للصرف منها الصرف من خلال فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية والبالغ عددها 93 فرعًا، أو الصرف عن طريق كروت ATM، وقد أصدر البنك حوالي 97464 كارت، مما يتيح للعملاء الصرف من كل ماكينات الصارف الآلي.

كذلك قام البنك بتوقيع بروتوكولات تعاون مع شركات المحمول الأربع لتقديم خدمة صرف النفقة بالمحمول، وهو مشروع يمكّن السيدات المستحقات للنفقة من الحصول على نفقاتهن عبر التليفون المحمول والذى من شأنه توفير الكثير من الوقت والعبء لمستحقي النفقة من خلال إتاحة عدد أكبر من قنوات وطرق الصرف، ويتم التقديم لهذه الخدمة الجديدة عبر الهاتف المحمول.