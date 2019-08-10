السيسي يتبادل التهاني مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي برقيات التهاني مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأعرب الرئيس السيسي، في برقيته إلى الزعماء العرب والمسلمين، عن أطيب تمنياته وأصدق تهانيه بهذه المناسبة المباركة، داعيا الله- عز وجل- لأن يعيد عليهم هذه المناسبة المباركة بالخير واليُمْن والبركات، وأن يلهم الجميع التوفيق والسداد لتحقيق كل ما تتطلع إليه الأمة العربية والإسلامية من رقي وازدهار.

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