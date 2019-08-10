محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: يتقدم المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة ومستشارو الهيئة بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم وكبار رجال الدولة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وجاء في برقية تهنئة الهيئة "نسأل المولى عز وجل أن يحقق الشعب المصري كل ما يتمناه من تنمية ورخاء وأمن وأمان في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "قضايا الدولة" تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.