إحالة بائع متجول للمحاكمة بتهمة التعدي على فتاة "سكين" في الموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:
أمرت نيابة الموسكي الجزئية، بإحالة بائع متجول للمحاكمة العاجلة بتهمة التعدي على بائعة مناديل بسلاح أبيض في مشاجرة بينهما بالعتبة.
وكشفت تحقيقات النيابة، تلقي قسم شرطة الموسكي بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله بائعة مناديل مصابة بجرح نافذ بالبطن، وبالانتقال والفحص وسؤال المصابة، قررت أنها حال تواجدها بحديقة في ميدان العتبة، تعدي بائع خردوات عليها مستخدمًا "سكينا" كان بحوزته محدثًا إصابتها المشار إليها، على خلفية حدوث مشادة كلامية بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
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