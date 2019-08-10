الزراعة تكشف خطة استعدادات حديقة الحيوان لاستقبال الزوار غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحدائق التابعة لوزارة الوزارة جاهزة لاستقبال الزوار بداية من اليوم والغد، مشيرة إلى تطبيق خطة عاجلة لمواجهة الازدحام.

وأضافت محرز، في تصريح لمصراوي، أن الخطة تعتمد على زيادة عدد منافذ بيع التذاكر، وفتح جميع المنافذ بجانب مضاعفة أعداد العاملين، لافتة إلى الاستعانة بالبوبات الإلكترونية؛ لتسهيل عملية دخول الزوار الحديقة والكشف على المعادن.

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ونوهت إلى أن أنها اطمأنت على مستوى النظافة وجاهزية بيوت الحيوانات ونافورات المياه والملاهي والمسطحات الخضراء، متوقعة أن ترتفع الأعداد ثاني وثالث أيام العيد.

وأوضحت أنه تم التنسيق مع مدرية الأمن والصحة والحماية المدانية وزيادة لوحات تعريفية لأماكن تواجد الحيوانات؛ لتسهيل الوصول إليهم.

وأشارت نائب وزير الزراعة، إلى إجراء حمام مائي لكل المفترسات واللاما والكباش والشمبانزي، وعمل مجاري مائية لترطيب الحيوانات من ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة منافذ دخول الحديقة وفتح منافذ جديدة للدخول للتيسير ومنع تكدس الزوار على الأبواب.​