وزير الإسكان: جار الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لمدينة رشيد الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمد عبدالناصر:

صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأنه جارٍ الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لمدينة رشيد الجديدة، والبدء في أعمال الجسات، وتركيب لافتات توضح كردون المدينة، وتحديد منطقة الأولوية الأولى لتنفيذ الشمروعات بها، حيث بدأ إعداد تصور لها من خلال قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان، في بيان اليوم، أنه تم عقد اجتماع مع المكتب الاستشاري"Dorsch Groupe" المصمم للمدينة للتأكيد على تسليم كافة المعلومات المطلوبة لأعمال التخطيط، وتم تسليم المكتب الاستشاري تقارير( الرفع المساحي للمدينة – الجسات الاسترشادية من مشروع بشاير الخير بالمدينة – موقف الطرق المحيطة )، وتم التأكيد على توافر كافة معلومات الوضع الراهن لمدينة رشيد القائمة، وكذا التأكيد على سرعة الانتهاء من مخطط استخدامات الأراضي والمخطط التفصيلي للمرحلة الأولى لسرعة البدء في التنفيذ.

وأكد وزير الإسكان أنه بالنسبة للموقف التنفيذي لمشروع بشاير الخير 4 الواقع ضمن المرحلة الأولى للمدينة، فقد تم تسليم الموقع للشركة المنفذة بتاريخ 9/5/2019، وتم الانتهاء من تنفيذ 98% من أعمال التسويات بالموقع، وجارِ تجهيز خلاطة الخرسانة الجاهزة، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للرمال السوداء وتحديد المرحلة الأولى لبدء العمل بعدد 3 مواقع بمشروع الرمال السوداء في منطقة المرحلة الأولى بالمدينة كأولوية أولى طبقاً لمحضر التنسيق.

تجدر الإشارة إلى أنه صدر القرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2019 لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مدينة رشيد الجديدة، وتقع المدينة في موقع متميز يمتد من بداية مصب فرع النيل برشيد وتمتد غرباً حتى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة ادكو، وتتميز المدينة بواجهتها الشاطئية بطول 10كم تقريباً، وتبعد عن الطريق الدولي الساحلي حوالي 5 كم.