ننشر الخريطة البرامجية لـ"الوطنية للإعلام" خلال عيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى علي:

أعدت قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام خريطة برامجية متميزة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، عبر إذاعاتها و قنواتها المختلفة وجاءت كالتالى:

قطاع الإذاعة:

تبرز خطة الإذاعة المصرية للاحتفال بعيد الأضحى المبارك مظاهر العيد فى كل أنحاء الجمهورية، وكذا استعدادات المحافظات والجهات المعنية لتوفير الخدمات للمواطنين والتوعية الصحية والغذائية وتوفير سبل الترفيه للجماهير فى المتنزهات وأماكن الاحتفال.

إذاعة القرآن الكريم:

وتحتفل شبكة القرآن الكريم بوقفة وعيد الأضحي المبارك من خلال تقديم مجموعة من الأمسيات الدينية بالمساجد الكبري بالقاهرة، حيث تنقل الشبكة أمسية يوم الوقفة من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه والقارئ ياسر الشرقاوي والمبتهل إبراهيم راشد، وتنقل أمسية أول أيام العيد لعبد الله عزب والمبتهل علي الحسيني، وأمسية ثاني أيام العيد وقارئها الشيخ علي النعماني والمبتهل منتصر الأكرت، وأمسية يوم الثلاثاء ثالث أيام العيد وقارئها الشيخ حلمي الجمل والمبتهل محمد عبد الحميد جاد.

أما أمسية رابع أيام العيد فتنقل من مسجد النور بالعباسية وقارئها الشيخ فاروق أحمد ضيف والمبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي.

فتقدم إذاعة البرنامج العام بثاً مباشراً من الأراضي المقدسة تشاركها فيه شبكة القرآن الكريم والشبكات العاملة لنقل شعائر الحج.

شبكة البرنامج العام:

تقدم شبكة البرنامج العام مجموعة من الفترات المفتوحة مثل: صباح الخير يا عيدنا الكبير، وأهلا بالعيد، وتذيع مسلسلات إذاعية ومسرحيات، ويذاع مسلسل الكعبة المشرفة، ومسلسل لبيك اللهم لبيك، بالإضافة إلى تطويع برامج الإذاعة للاحتفال بالعيد (مايطلبه المستمعون فى العيد، أيامنا الحلوة، موجة نغم، عيلة مرزوق، أفراح العيد، بالهنا والشفا، عروس العيد )

كما تستضيف الإذاعة مجموعة متميزة من نجوم المجتمع فى المجال السياسي والفني والرياضي .

إذاعة الكبار:

تقدم إذاعة الكبار مجموعة من برامج المنوعات والفترات المفتوحة ومنها (يافرحة العيد ضُمينا، يا عيدنا كمل فرحتنا، بعوده ياعيد) والتي تتناول فرحة المواطنين، واستعداد مختلف المحافظات لاستقبال العيد، ومناقشة أهم مظاهر العيد من لمة العائلة وصلة الرحم وأعمال الخير والبر، وتستضيف الشبكة مجموعة متميزة من الضيوف من أبرزهم: اللواء خالد عبد العال "محافظ القاهرة"، المستشار أحمد حافظ "المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية"، اللواء أحمد عبدالله "محافظ البحر الأحمر"، والدكتور كمال شاور "محافظ الدقهلية".

شبكة صوت العرب:

تحتفل شبكة صوت العرب بعيد الأضحي المبارك، عبر تغطية متميزة من برامج وأغنيات على مدار أيام العيد وتغطية شاملة لطقوس العيد ومظاهره فى مصر والدول العربية والعالم الإسلامي.

وتقدم الشبكة مجموعة من الفترات المفتوحة والبرامج ومنها: صباح الخير ياعيد، كل عام والعيد فرحة، أسرة عربية فى العيد، بعوده ياحاج، هنيالكم وعقبالي، وكل يوم عيد، ويقدم من خلالها تقديم تهاني العيد من شخصيات عامة عربية وفترة مع المستمعين حول ذكريات العيد في الأعوام الماضية ولقاءات مع حجاج بيت الله في سنوات سابقة.

وتذيع الشبكة كل يوم من أيام العيد حفل غنائي لكاظم الساهر وصابر الرباعي وسميرة سعيد ومحمد منير ، بالإضافة إلى إذاعة فيلم عربي خلال أيام العيد.

إذاعة الشرق الأوسط:

تضمنت خطة إذاعة الشرق الأوسط لعيد الأضحى المبارك مجموعة مختارة وجديدة من البرامج والفترات المفتوحة والأغانيات على مدار أيام عيد الأضحي المبارك ومنها: نجوم العيد، غني للعيد، في العيد لازم نضحي، العيد لحمة، اضحك العيد يطلع أحلى، نهارنا عيد، وعيدك شكل تاني، حيث تتضمن تهاني المستمعين ولقاءات النجوم والفنانين والشخصيات العامة والشباب للحديث عن ذكرياتهم مع العيد، وكذا لقاءات مفتوحة تتضمن مظاهر الاحتفال بالعيد في كل مكان من خلال مراسلين فى جميع المحافظات ونقل صورة الاحتفال من الأماكن العامة كحديقة الحيوان وبعض الشواطئ المصرية.

كما تقدم الإذاعة الخدمات اللازمة للمستمعين خلال أيام العيد كحالة الجو والمرور والخدمات الطبية، ومن أبرز ضيوف البرامج الفنان محمد رياض، الفنانة رانيا فريد شوقي، منال سلامه، ميرنا وليد، الكاتبة الصحفيه أماني ضرغام، والشاعر عنتر هلال.

شبكة الشباب والرياضة:

وتقدم شبكة الشباب والرياضة برامج للحديث عن المناسبة المباركة ومنها: نسمات من عرفات، موكب النور، الوقفة تستاهل وقفة، وأيامنا الحلوة، وتنقل على الهواء مجموعة من المباريات الرياضية منها مباراة الأهلي ووادي دجلة.

شبكة الإذاعات الموجهة:

جاءت خطة احتفال شبكة الإذاعات الموجهة بالعيد عبر إذاعة الأحاديث الدينية عن شعائر الحج وآدابه منذ بداية شهر ذو الحجة، وترجمة جميع الأحاديث إلى لغات البث بالشبكة .

كما تقدم برامج وحلقات خاصة للحديث عن مناسك الحج، وكذا لقاءات إذاعية بلغات المحطات المختلفة مع أفراد الجاليات الأجنبية المسلمة فى مصر عن عادات الاحتفال بعيد الأضحى في بلدانهم، ومدي التشابه الثقافي بين مصر وهذه البلدان، ومن ضمن البرامج: نورت ياعيد، لقاء الأحبة، افعل ولاحرج، والحج يمحو ماقبله.

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الشبكة الثقافية:

وتقدم الشبكة الثقافية من خلال إذاعة البرنامج الموسيقي مجموعة كبيرة من المؤلفات والأغاني الموسيقية المرتبطة بالعيد، منها أعمال لأم كلثوم وزكريا أحمد وعطية شراره وعلي فراج.

قطاع التليفزيون:

يحتفل التليفزيون المصرى عبر قناتيه الأولى والثانية بعيد الأضحى المبارك من خلال تطويع البرامج لتغطية المناسبة المباركة، حيث تطوع القناة الأولى برامج: صباح الخير يا مصر، الست هانم، مصر النهاردة.

وتعرض القناة الثانية برامج: مصر جميلة، بكرة لينا، إرادة مصرية، وكل يوم.

كذلك تعرض القناتين أفلام ومسرحيات وحفلات وسهرات خاصة؛ للاحتفال بالعيد وإبراز ملامح العيد في جميع أنحاء مصر.

قطاع المتخصصة:

يحتفل قطاع القنوات المتخصصة بعيد الأضحى المبارك بتطويع برامج قنوات القطاع من أجل تلك المناسبة المباركة علي مدار أيام العيد.

فتقدم قناة العائلة تغطية خاصة احتفالًا بعيد الأضحى المبارك بتقديم مجموعة من الأفلام منها: هجرة الرسول، مدرسة المشاغبين، عش المجانيين، و إلا خمسة.

كما تحتفل قناة نايل كوميدي بعيد الأضحى المبارك بتقديم مجموعة من المسرحيات منها: الهمجي، وشاهد ماشفش حاجة، ومجموعة من الأفلام منها: ابن حميدو وبنات العم.

وتحتفل قناة ماسبيرو زمان بعيد الأضحى المبارك من خلال تقديم مجموعة من الأفلام والسهرات الدرامية والمسرحيات والبرامج الدينية منها :نور علي نور.

وتبدأ قناة نايل لايف احتفاليتها بعيد الأضحى المبارك ببث مباشر لوقفة عرفات، وتقديم مجموعة من الأفلام والمسرحيات وتقديم مجموعة من برامج البث المباشر منها: لايف كلينك وأكلة شهية.

كما تحتفل قناة نايل سينما بعيد الأضحى المبارك بتطويع مجموعة من الأفلام خلال أيام العيد منها: اتفرج ياسلام ومطلوب حيًا أو ميتًا.

وتحتفل قناة النيل الثقافية بعيد الأضحى المبارك من خلال تطويع بعض برامجها للحديث عن المناسبة المباركة، كما تعرض أفلام تسجيلية وحفلات موسيقية.

قطاع القنوات الإقليمية:

يحتفل قطاع القنوات الإقليمية بعيد الأضحى المبارك بداية من يوم وقفة عرفات والتي توافق السبت ١٠ اغسطس وعلى مدار العيد بتطويع برامج قنوات القطاع من أجل تلك المناسبة العطرة وذلك باستعراض مظاهر العيد في الأقاليم المختلفة.

وتتضمن الخريطة العديد من البرامج والفقرات المفتوحة وعرض مجموعة كبيرة من الألحان والأغاني الشهيرة المرتبطة بالعيد فضلًا عن إذاعة مجموعة من الأعمال الدرامية والمسرحيات والأفلام الدرامية والأفلام التسجيلية، ومن البرامج المطوعة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك :

قناة القاهرة: برنامج صباح القاهرة، برنامج هي والحياه، برنامج الأيدي الناعمة، وسلطة خضراء .

قناة القنال: برنامج صباح القنال، برنامج نسمات صيف، برنامج أكلة هنية، وبرنامج ست اكل.

قناة اسكندرية : برنامج صباح اسكندرية، برنامج شيف اسكندراني، وبرنامج إسكندرية مباشر.

قناة الدلتا: برنامج صباح الدلتا، برنامج أعياد الدلتا، برنامج دقوا الشماسي، وبرنامج فقه المرأة .

قناة طيبة: برنامج صباح طيبة، برنامج حياتنا، الفترة المفتوحة بعيد عليك، وبرنامج شارع الجنوب.

قناة الصعيد: برنامج صباح الصعيد، برنامج بوادي مصريه، برنامج ليالي العيد، والفترة المفتوحة "بنعيد عليك شباب ٢٠٣٠".

من الأفلام التسجيلية التي تعرض علي قنوات القطاع : فيلم عن الحج في مائة عام، عن حياة الرسول، فيلم عن يوم عرفة.

ومن المسرحيات الكوميدية : مسرحيه فارس وبني خيبان، مسرحية سيدتي الجميلة، ومسرحية الجوكر.