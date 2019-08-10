رئيس الوزراء يهنئ الكتاب الصحفيون والإعلاميون بمناسبة عيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: أرسل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة للكتاب والصحفيون الإعلاميون بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وجاء نص البرقية كالتالي، بحسب بيان: يسرني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وفي هذه الأيام المباركة، أن أبعث إليكم بأسمى التهاني، متمنيا أن يعيد الله هذه الأيام على مصرنا الحبيبة وشعبها بالخير واليمن والبركات. ​

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