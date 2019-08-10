أخبار مصر | والي: صرف 59 مليون جنيه شهريا لسداد النفقة من بنك ناصر الأجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والي: صرف 59 مليون جنيه شهريا لسداد النفقة من بنك ناصر الأجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة، التابع لبنك ناصرالإجتماعي اجتماعاً برئاسة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، لاعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في 30/6/2019.

وأعلنت "والي" أنه في ضوء الدور الاجتماعي للبنك في الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها باعتبار إن الأسرة هي وحدة بناء المجتمع قد أوكل للبنك تنفيذ أحكام النفقة الصادر من المحاكم، وذلك بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بنظام تأمين الأسرة حيث يقوم البنك بأعمال الصرف للمستحقين من أصحاب النفقة وكذا أعمال التحصيل من الأزواج الصادر ضدهم الأحكام.

وتم الحصول على النفقة من البنك في حاله الحصول على حكم قضائي واجب النفاذ واستيفاء الأوراق المطلوبة، و يبدأ الصرف في الشهر التالي لتقديم الأوراق و يتم الصرف للمستحقين دون النظر عن توريد مبلغ النفقة.

وصرحت "والي" بأن المؤشرات المالية لأداء أعمال الصندوق اظهرت نمواً ملحوظاً حيث بلغت ميزانية الصندوق 603مليون جنيه مقابل 466 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 137 مليون جنيه بنسبه تطور 29%.

وأوضحت "والي" أن صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لهم حياة كريمة حيث يتم صرف 59 مليون جنيه شهرياً كـ"نفقة" للمستحقين لعدد 362 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 223 ألف حكم قضائي، وأن إجمالي النفقة المنصرفة منذ تاسيس الصندوق حتي 30/6/2019 بلغت 3 مليار و290مليون.

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كما بلغ إجمالي الحسابات الإستثمارية مبلغ 407مليون جنيه مقابل مبلغ 370مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 37مليون جنيه بنسبه تطور 10%.

ومن جانبه وافق الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة البنك، والعضو المنتدب ان البنك المركزي المصري، علي فتح حساب موحد لدي جميع البنوك المصرية والهيئة القومية للبريد لقبول التبرعات والهبات والوصايا لصالح الصندوق.

وأشار فاروق إنه تم تقديم مقترح للتعاقد فيما بين الهيئة القومية للبريد وصندوق تأمين الأسرة لإتاحة قيام مديني النفقه بسداد المستحق عليهم لصالح الصندوق من خلال مكاتب البريد المنتشرة في كافة ربوع الجمهورية.

واستعرض فاروق الإجراءات التي قام بها البنك للتيسير علي مستحقي النفقة للحصول علي مستحقاتهم قام البنك بفتح عدة منافذ للصرف منها الصرف من خلال فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية والبالغ عددها 93 فرع أو الصرف عن طريق كروتATM وقد أصدر البنك حوالي 97464 كارت مما يتيح للعملاء الصرف من كافة ماكينات الصارف الآلي، كذلك قام البنك بتوقيع بروتوكولات تعاون مع شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر لتقديم خدمة صرف النفقة بالمحمول وهو مشروع يمكن السيدات المستحقات للنفقة من الحصول على نفقاتهن عبر التليفون المحمول والذى من شانه توفير الكثير من الوقت والعبء لمستحقي النفقة من خلال إتاحة عدد أكبر من قنوات و طرق الصرف ويتم التقديم لهذه الخدمة الجديدة عبر الهاتف المحمول.