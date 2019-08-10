أخبار مصر | محافظ الجيزة: حملات لضبط اللحوم والسلع غير الصالحة خلال العيد‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: حملات لضبط اللحوم والسلع غير الصالحة خلال العيد‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على التواجد وسط المواطنين بمنافذ بيع اللحوم التي أقامتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، والتى تشهد إقبالاً من قبل المواطنين حيث تابع المحافظ عدد من المجمعات الإستهلاكية ومنافذ بيع اللحوم بأحياء العمرانية والعجوزة وجنوب الجيزة، للتأكد من توافر اللحوم بأسعار تناسب المواطنين والإطمئنان على توافر السلع الغذائية وذلك ضمن إستعدادات المحافظة لإستقبال عيد الاضحى المبارك.

وطالب المحافظ وكيل وزارة التموين بالجيزة بضرورة توفير اللحوم وزيادة المعروض من السلع أولاً بأول، مع تكثيف الحملات لضبط أى سلع ولحوم غير صالحة خلال أيام العيد وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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كما فاجأ المحافظ عدد من المجمعات الإستهلاكيه والبدالين التموينين بحى جنوب للتأكد من صرف الحصص التموينية للمواطنين، كما إطمئن المحافظ على توافر الحصص التموينية بالكامل وصرف فارق النقاط التموينية بسلع أخرى للمواطنين وإزالة أي عائق يواجهم خلال صرف الحصص التموينية.

كما حرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين والإستفسار عن جودة المنتجات المعروضة والأسعار المعلنة، مؤكداً أن الفتره القادمة ستشهد تنوع فى السلع التموينية المقدمة، وذلك نتاج توسع الدولة في إقامة المنافذ الغذائيه والتى ساهمت في تحقيق زيادة في المعروض من السلع والمواد الغذائية المختلفة مؤكداً على تحقيق الدور الرقابى على الأسواق ومواجهة الإحتكار.

ورافق المحافظ خلال الجوله اللواء علاء بدران السكرتير العام وهشام كامل وكيل وزارة التموين بالجيزة ورؤساء أحياء العمرانية والعجوزة وجنوب الجيزة.