أخبار مصر | محافظ القاهرة يتفقد مستودع أنابيب بعين الصيرة وأعمال إزالة "أبو السعود‎"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يتفقد مستودع أنابيب بعين الصيرة وأعمال إزالة "أبو السعود‎" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مستودع الأنابيب بمنطقة عين الصيرة؛ للوقوف على سير العمل والتأكد من بيع الاسطوانات وعدم التلاعب في الأسعار وعدم استغلال المواطنين قبل العيد وتطابقها للمواصفات.

وفي أثناء جولته تحدث اللواء خالد عبدالعال، مع عدد من المواطنين وأكد خلالها على توافر الأنابيب، وقيام محافظة القاهرة بصرف حصتها كالمعتاد وتوزيعها على المستودعات لتأمين احتياجات المواطنين خلال فترة الأعياد وشدد على مدير التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وأجهزة الأحياء بمراقبة الأسعار والتزام البائعين بالأسعار المحددة.

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كما شهد المحافظ، أعمال الإزالة بمنطقة أبو السعود وأكد أن أجهزة حي مصر القديمة، انتهت من إزالة 265 عقارًا بأكشاك أبو السعود، إحدى المناطق العشوائية بنطاق الحي، وإخلاء المنطقة من السكان ونقلهم وتسكينهم بوحدات سكنية بديلة بحي الأسمرات تعويضًا لهم.

وتقرر اعتبار منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة، منطقة إعادة تخطيط، حيث تُعد منطقة عشوائية من الدرجة الثانية ومقامة على أملاك دولة في ضوء صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وقرار المحافظ تنفيذًا لخطة أجهزة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم حتى الآن إخلاء وتسكين حوالي 475 أسرة بوحدات بديلة في حي الأسمرات 3، لافتًا إلى أن محافظة القاهرة، وفرت سيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، كما تم توفير أتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الأفراد وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة في الأسمرات 3.