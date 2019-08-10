أخبار مصر | انعقاد الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انعقاد الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، انعقاد أعمال الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة بحضور وزير النقل الأردني المهندس إنمار الخصاونة ومثل الجانب العراقي الكابتن كاظم هاشم نيابة عن وزير النقل العراقي بالإضافة إلى الإدارة التنفيذية للشركة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف المالي للشركة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2019، حيث حققت الشركة أرباحا قدرها 3.170 مليون دولار خلال هذه الفترة وهو ما يفوق المستهدف في الموازنة التخطيطية بنسبة 31% وبزيادة عن الفترة المثيلة من عام 2018 بنسبة ٩٧%.

وأوضحت إدارة الشركة، أن هذه النتائج بسبب تنفيذ مجلس إدارة الجسر العربي لخطة محكمة تمثلت في ضبط النفقات والمصاريف التشغيلية واستمرار تأجير الباخرة عمان والاستثمار الأمثل للسيولة المالية للشركة وتقديم خدمات متميزة للركاب وعروض تشجيعية مختلفة وهو ما أشاد به وزيرا النقل المصري والأردني.

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كما استعرضت الجمعية، دور الجسر العربي في نقل 12.487 ألف حاج هذا العام، عبر خط العقبة نويبع في الفترة من

26 /7/ 2019 وحتى 2/ 8 /2019 حيث أشارت إدارة الجسر العربي انه تم عقد اجتماعات في مينائ نويبع والعقبة للتنسيق على كافة الإجراءات والتدابير التي تعمل على تيسير سفر الركاب مع الجانبين المصري والأردني بالإضافة إلى قيام الشركة بالتجهيز الفني للعبارات وتجهيز وصيانة ساحة الحجاج بنويبع وتوفير كافة الخدمات بانواعها المختلفة للركاب.

ثم استعرضت الشركة استعدادها لعودة الحجاج في الفترة من 16 وحتى 27 من أغسطس الحالي حيث تم تجهيز ساحة الحجاج بالعقبة وتوفير كافة الخدمات اللازمة للحجاج.