أخبار مصر | ضبط 37 طن لحوم فاسدة بالقاهرة قبل عيد الأضحى‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 37 طن لحوم فاسدة بالقاهرة قبل عيد الأضحى‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط 37 طن من اللحوم الفاسدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي تمهيداً لبيعها للمواطنين خلال عيد الأضحى وذالك خلال الحملة المكبرة التي شنتها مديرية التموين بالتعاون مع أجهزة المحافظة ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7,355 طن لحوم منتهية الصالحية بمنطقة التجمع الاول وضبط 660كجم من الدجاج لغرض البيع منتهى الصالحية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وتم التحفظ عليهم وضبط 1,530طن لحوم منتهية الصلاحية و770 كجم من الكبدة بمطعم كبابجي بمنطقة باب الشعرية كما تم ضبط 11 طن لحوم منتهية الصالحية بمنطقة باب اللوق وضبط 8 طن آخرين من اللحوم الفاسدة في الأسواق الموجودة خلف المجزر الآلى وضبط 3,25 طن لحم غير مدون عليها بيان الصلاحية بسوبر ماركت بالتجمع الخامس وتم مصادرة المعدات وإعدام اللحوم الفاسدة حرصاً على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.