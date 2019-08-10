أخبار مصر | عاجل.. أمطار وبرق على "جبل الرحمة" في وقفة عرفات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أمطار وبرق على "جبل الرحمة" في وقفة عرفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الأمطار، منذ قليل، تهطل بغزارة على حجاج بيت الله الحرام، أثناء تواجدهم في جبل عرفات، وسط عواصف وبرق شديد.

فيما تدفق ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية، صباح اليوم، إلى صعيد جبل عرفات والذى يبعد 12 كيلومترًا من مكة، ليشهدوا الوقفة الكبرى ويقضوا الركن الأعظم من أركان الحج، وسط استعدادات أمنية وخدمية عالية من الجانب السعودي، ثم ينفرون مع مغيب الشمس إلى مزدلفة ومنها لمنى.