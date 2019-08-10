مصر | القبض على موظف لاتجاره في العملة ببولاق أبو العلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على موظف لاتجاره في العملة ببولاق أبو العلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة من ضبط (موظف سن 28 - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) حال استقلاله سيارة ملاكي "غير مثبت بها لوحات أمامية"، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية "7500 دولار أمريكي - 2500 جنيه مصري - زجاجة كحول "خمور"). وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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