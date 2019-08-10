مصر | ضبط مصنع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مصنع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة مستحضرات التجميل - كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون) لإدارته المصنع "بدون ترخيص" لإنتاج مستحضرات التجميل مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها،وعُثر بداخل المصنع على المضبوطات التالية:



عدد (3600) عبوة منتج نهائي.

(300) كيلو "مستلزمات إنتاج".

عدد (1000) ملصق "إستيكر".

عدد (5900) قاعدة "صفيح، بلاستيك".

عدد (800) كرتونة فارغة.

عدد (2300) غطاء بلاستيك.

وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.