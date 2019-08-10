مصر | خلال 24 ساعة.. جهود "أمن القاهرة" في كشف جرائم السرقات وضبط الجناة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. جهود "أمن القاهرة" في كشف جرائم السرقات وضبط الجناة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بذلت الجهود الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودا كبيرة في مجال ضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة وذلك خلال 24 ساعة.

وتبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من (موظف -29 عاما- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (وحدة التكييف الخارجية) الخاصة بالشقة سكنه، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل 33 عاما- مقيم بدائرة القسم - سبق إتهامه فى قضية "شروع فى سرقة") تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب حادث سرقة آخر بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون من ضبط (عاطل،31 عاما - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة- سبق إتهامه فى 6 قضايا آخرهم "سرقة وسائل نقل").. حال شروعه فى سرقة دراجة نارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة إعترف بإرتكاب حادث سرقة بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط الدراجة الثانية المستولى عليها بمنطقة سكنه، باستدعاء المجنى عليه الأخير تعرف على الدراجة وإتهمه بالسرقة.

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وتبلغ للخدمات الأمنية المعينة لتأمين محور أحد الفنادق بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر من "مديرة مبيعات بإحدى شركات التوريدات" بأنها حال تواجدها داخل أحد المحلات التجارية داخل أحد المولات غافلها أحد الأشخاص، وقام بسرقة حقيبة بلاستيكية بداخلها عدد 5 قطع ملابس، إكسسوارات حريمى تقدر قيمتهم بمبلغ 2500 جنيه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص ("يحمل جنسية إحدى الدول العربية" - مقيم بمنطقة الكيلو 4،5 بدائرة القسم) بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبحوزته (حقيبة بلاستيكية بداخلها عدد 5 قطع ملابس، إكسسوارات حريمى "خاصين بالمجني عليها"، زجاجة عطر - مبلغ مالى).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وبمناقشته عن مصدر باقى المضبوطات، إعترف بإرتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.