مصر | "كاميرات المراقبة" تحل لغز سرقة متعلقات سيدة بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كاميرات المراقبة" تحل لغز سرقة متعلقات سيدة بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط عاطل سرق متعلقات سيدة بمحيط مول شهير بمدينة نصر.

وتبلغ للخدمات الأمنية المعينة لتأمين فنادق الشهيرة دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول من مديرة مبيعات قررت بأنها حال تواجدها داخل إحدى المحلات المول غافلها أحد الأشخاص وقام بسرقة حقيبة بلاستيكية بداخلها عدد 5 قطع ملابس، إكسسوارات حريمي تقدر قيمتهم بمبلغ 2500 جنيه ولم تتهم أو تشتبه في أحد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها عاطل تم ضبطه وبحوزته على حقيبة بلاستيكية بداخلها عدد 5 قطع ملابس، إكسسوارات حريمي " خاصين بالمجني عليها " وزجاجة عطور ومبلغ مالي 998 جنيها.

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