مصر | "الداخلية" تفرض سيطرتها الأمنية على بحيرة المنزلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تفرض سيطرتها الأمنية على بحيرة المنزلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت مديريات أمن بورسعيد، الدقهلية، دمياط تكثيف وجودها الأمنى بنطاق بحيرة المنزلة بالاشتراك والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومواصلة حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة لمعاونة الأجهزة الإدارية والمعنية لتطوير ورفع كفاءة البحيرة، وإزالة التعديات الواقعة عليها وضبط كافة المخالفات وحالات الصيد الجائر وتكثيف التواجد الأمنى وضبط كل ما يخل بالنظام والأمن العام بنطاق البحيرة.

وأسفرت جهود الحملات في نطاق مديرية أمن الدقهلية عن تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة – بمساحة ( 3500 متر).

وفي نطاق مديرية أمن دمياط تم إزالة ( 24 ) جوابي مخالفة وإزالة ( 45 مترا) غزل تحاويط مخالف وإزالة ( 16 مترا) غزل شرك طير مخالف وإزالة ( 50 ) وحدة غرائز خشبية وفى نطاق مديرية أمن بورسعيد تم تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة – بمساحة ( 76000 متر).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ونهر النيل والمجارى المائية وفرض السيطرة الأمنية وضبط كل ما يشكل إخلال بالنظام والأمن العام.