مصر | داخل "ثلاجة الموت".. رحلة ضبط 4 أطنان لحوم فاسدة بالغربية قبل العيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل "ثلاجة الموت".. رحلة ضبط 4 أطنان لحوم فاسدة بالغربية قبل العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من أربعة أطنان لحوم فاسدة داخل ثلاجة بالغربية .

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية قيام أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة زفتى – سبق ضبطه فى قضية إتجار فى اللحوم الفاسدة بمعاودة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار فى اللحوم الفاسدة وبيعها للمطاعم والمحلات، وأنه يحتفظ بتلك الكميات بثلاجة تبريد خاصه به بدائرة قسم شرطة زفتى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبتفتيش الثلاجة تم ضبط كمية قدرها 4 أطنان و225 كيلو جرام لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى عبارة عن " لحوم مفرومة، كبده " والمعدات المستخدمة فى تجهيز تلك اللحوم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى لاسيما تداول اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للإستهلاك التى يقوم البعض بطرحها بالأسواق مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.