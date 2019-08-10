مصر | "سرق تليفوني".. مسجل خطر يختطف طالبا ويتعدى عليه بالضرب بالشرابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سرق تليفوني".. مسجل خطر يختطف طالبا ويتعدى عليه بالضرب بالشرابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث قسم شرطة الشرابية من ضبط مسجل شقي خطر لقيامه باحتجاز أحد المواطنين والتعدي عليه.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة قيام "مسجل خطر" باحتجاز أحد الأشخاص داخل عقار بدائرة القسم.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة تبين صحة الواقعة، وباستهداف العقار المُشار إليه أمكن ضبط ("مسجل خطر" سن 45 - مقيم بالعقار محل الضبط - سبق اتهامه في 30 قضية آخرهم "مخدرات")، وبصحبته المجني عليه (طالب - مقيم بدائرة القسم "مكبل اليدين"، ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لقيام المجني عليه بسرقة هاتفه المحمول قام باستدراجه واحتجازه بالشقة سكنه، وتعدى عليه بالضرب باستخدام الأدوات المضبوطة محدثًا إصابته المُشار إليها، لإجباره على رد الهاتف المستولى عليه، وبسؤال المجني عليه اتهمه بارتكاب الواقعة، وأقر بارتكابه واقعة السرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

