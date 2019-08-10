مصر | "فتاة الوايلي".. تستدرج سائقا بـ"أبليكيشن" بمساعدة 3 لصوص لسرقة سيارته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فتاة الوايلي".. تستدرج سائقا بـ"أبليكيشن" بمساعدة 3 لصوص لسرقة سيارته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (سائق سن 29 - مُقيم بمنطقة فيصل بالجيزة)، بتلقيه اتصال هاتفيا من إحدى الفتيات عبر إحدى تطبيقات الهاتف المحمول، طلبت منه توصيلها إلى مستشفى الدمرداش بدائرة القسم، وعقب اصطحابها بالسيارة قيادته وأثناء سيرهما أمام معهد القلب بمنطقة شارع رمسيس طلبت منه التوقف، واستقل السيارة معهما أحد الأشخاص وطلبا منه التوجه لشارع لطفي السيد بدائرة القسم وفور وصولهم، فوجئ بشخصين آخرين قاموا بالتعدي عليه وتهديده بأسلحة بيضاء، واستولوا منه على السيارة قيادته وبداخلها هاتفه المحمول وفروا هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث القاهرة أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة (ربة منزل 22 - مُقيمة بأسوان، عاطل "مسجل شقي خطر" سن 22 - مُقيم بدائرة القسم سبق إتهامه فى 30 قضية، طالب- سن 25، عامل- سن 36 مُقيمان بدائرة قسم شرطة المرج).



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم، وضبطهم بدائرة القسم، وبحوزة أحدهم (2 سلاح أبيض "المستخدمان في الواقعة")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (عاطل - مقيم بدائرة قسم المرج) "أمكن ضبطه" كما أضاف المتهم الثالث بالتصرف بالهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع لأحد الأشخاص "غير معلوم لديه".



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.