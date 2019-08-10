مصر | "فتاة الوايلي".. تستدرج سائقا بـ"أبليكيشن" بمساعدة 3 لصوص لسرقة سيارته

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وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث القاهرة أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة (ربة منزل 22 - مُقيمة بأسوان، عاطل "مسجل شقي خطر" سن 22 - مُقيم بدائرة القسم سبق إتهامه فى 30 قضية، طالب- سن 25، عامل- سن 36 مُقيمان بدائرة قسم شرطة المرج).
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم، وضبطهم بدائرة القسم، وبحوزة أحدهم (2 سلاح أبيض "المستخدمان في الواقعة")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (عاطل - مقيم بدائرة قسم المرج) "أمكن ضبطه" كما أضاف المتهم الثالث بالتصرف بالهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع لأحد الأشخاص "غير معلوم لديه".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.