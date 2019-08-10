مصر | سقوط هارب من 19 سنة سجن و2 مليون جنيه بالمعصرة

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ("مقاول " سن 44 - مقيم بدائرة القسم)، والمطلوب التنفيذ عليه في (20) حكم حبس جزئي ومستأنف "مباني، سرقة تيار كهربائي، سرقة مياه، تبديد" بإجمالي عقوبات بلغت 19 سنة حبس، وغرامة مالية مستحقة بلغت قيمتها (2،000،000 إثنين مليون جنيه)، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية