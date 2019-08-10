شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» ترشح لك أماكن الزيارات في العيد بعدد من المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رشحت «المصري اليوم» عدة أماكن للزائرين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك في المحافظات، السبت، تنوعت ما بين رحلات السفارى والأماكن السياحية ومتحف الرمال وعروض الدولفين في البحر الأحمر إلى النوادى والحدائق والمتنزهات بالقناطر الخيرية بالقليوبية إلى حدائق الحيوان بالإسكندرية والشرقية.

في البحر الأحمر، تأتي على رأس قائمة الأماكن والرحلات محمية جزيرة الجفتون التي تبعد نحو 11 كيلومترًا عن شاطئ الغردقة وتقضي نحو 7 ساعات ما بين السباحة والغطس والسنوركلينج، وتناول وجبة الغداء على متن اللنش، وتتراوح أسعار الرحلة ما بين 100 و250 جنيهًا.

ويعد «جراند أكواريوم» الغردقة محاكاة واقعية لأعماق البحر من سلاحف وأسماك قرش وأسماك ملونة وشعاب مرجانية، حيث يستقبل آلاف الزائرين سنويًا لها ومقام على مساحة تصل نحو 22 ألف متر مربع، وأقيم بالغردقة ثالث أكبر «جراند أكواريوم» للمحاكاة البحرية في العالم، والذي يعرض مجموعة كبيرة من الكائنات البحرية المختلفة، في أشكال رائعة داخل بيئة شبيهة بما هي عليه في الحقيقة، حيث يعد الأكواريوم هو المشروع الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضم أنواعًا كثيرة من الأسماك الكائنة بالبحر الأحمر، ونفقًا زجاجيًا بطول 22 مترًا، والذي يعطي المحاكاة الطبيعية للحياة البحرية خلال التجول تحت الماء من داخله، حيث يستقبل يوميًا المئات من السائحين والمصريين ورحلات المدارس.

وأكد علي عبدالرازق، مالك متحف الأكواريوم، أنه حصل على موافقة من منظمة صون وحماية الطبيعة واتفاقية سايتس الدولية الخاصة بحماية الحيوانات البرية والبحرية، مضيفًا أن الأكواريوم خفف الضغط على مناطق الغوص بالبحر الأحمر وسيتيح الفرصة للسائحين الذين يخشون من ممارسة رياضة الغوص في مشاهدة الحياة البحرية والأعماق.

أما متحف الرمال، الذي أقيم بمشاركة نحو 42 فنانًا ونحاتًا من 17 دولة وعلى مدى 7 أشهر عمل وباستخدام نحو 12 ألفا و500 متر من الرمال و4 آلاف متر من المياه، فهو أول وأكبر متحف مفتوح من الرمال بالشرق الأوسط وأفريقيا «ساند ميوزيم» بمدينة الغردقة، حيث يضم المتحف عددًا من أهم المعالم الأثرية والتاريخية في مصر والعالم، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات التاريخية والخيالية والأسطورية التي أثرت في تاريخ العالم ومن خلال هذا المتحف، منها الأهرامات وأبوالهول و42 لوحة جدارية، وخلال زيارة المتحف سوف يتم تقديم عروض فنية وعروض الصوت والضوء، مصاحبة لشرح بعدة لغات.

محمد الشاعر، عضو جمعية المستثمرين بالبحر الأحمر وصاحبة فكرة تنفيذ متحف الرمال، أكد أن المشروع يعد إضافة للمزارات السياحية التي يمكن للسائح زيارتها خلال تواجده بالفنادق والقرى السياحية بالغردقة، وتعتمد الفكرة على استخدام رمال صحراء البحر الأحمر لإقامة عدد من التماثيل المنحوتة لعدد من الشخصيات التاريخية التي أثرت في العالم.

وخلال زيارة المنطقة، ستجد دليلًا للرحلة مرافقًا لك داخل الموقع، ويمكنك المشي من أسوان إلى الأقصر والقاهرة في خطوات قليلة، ومن بين هذه النماذج الموجودة بالموقع زيارة معبد أبوسمبل والسد العالي في أسوان، ومعبد إدفو، ثم التوجه شمالًا إلى الأقصر لمعبد الكرنك الشهير ومعابد البر الغربي حتى أبوالهول وأهرامات الجيزة، وفي القاهرة سوف تجد المتحف المصري ينتظر لأنك في ميدان التحرير الشهير وبرج القاهرة وقلعة محمد على وماسبيرو، وبعد الخروج من برج القاهرة اتبع الطريق المؤدي إلى الإسكندرية عبور جسر ستانلي عن المدرج الروماني الرائع وقصر المنتزه الفاخر وقلعة قايتباي ومكتبة الإسكندرية وكوبري السلام أعلى قناة السويس، وبعد انتهاء الزيارة تحصل على هدية تذكارية لتتذكر هذه الجولة الرائعة التي تنتهي بأهم حدث شهدته مصر هو نموذج لقناة السويس الجديدة.

وتأتي رحلات «سفاري» صحراء الغردقة لاكتشاف الحياة البدوية والمغامرة الصحراوية، حيث تجذب آلاف السائحين والمصريين للاستمتاع بما تحتويه الطبيعة والحياة البرية المصرية من الجبال والرمال والهضاب والوديان والحياة البدوية.

وتبدأ رحلة السفاري من بعد الثانية عشرة ظهرًا بمنطقة جراجات السفاري، حيث يتم تجميع السائحين ونقلهم من الفنادق والقرى السياحية بالأتوبيسات وسيارات الدفع الرباعي.

صابر عودة، الذي يعد من المؤسسين لسياحة السفاري بالغردقة، أكد أن في مخيمات السفاري يعيش السائح الحياة البدوية من أكل ومياه، لأنه سيبتعد عن الحياة المدنية، ويعيش بين الجبال لنحو 7 ساعات، وتوجد في عدد من مناطق استقبال رحلات السفاري حدائق حيوان وزواحف، بالإضافة إلى ركوب الجمال التي تجرها سيدات من البدو، ويتم تنظيم حفلات السمر والشواء، وقبل انتهاء موعد الرحلة يتم تشغيل التليسكوب لرؤية النجوم والقمر والكواكب القريبة ودروب السماء المختلفة وتنتهي الرحلة مع غروب الشمس، حيث يتم تجميع السائحين والعودة بهم إلى فنادقهم.

وأضاف عودة أن رحلات السفاري تتم بالتنسيق مع شيوخ القبائل البدوية، وتجذب رحلات السفاري يوميًا ما بين 400 إلى 600 سائح من جنسيات مختلفة، معظمهم من الألمان والإنجليز والأوكرانيين والدول الإسكندنافية.

وفي المساء، تعد زيارة مارينا الغردقة لليخوت من أجمل الزيارات، حيث تقع في منطقة السقالة وتعد منطقة ترفيهية متكاملة تحتوى على كل سبل الراحة والمتعة، حيث تتعدد فيها الأماكن فتجد الملاهى الليلة والديسكوهات والكافيهات والمطاعم وأماكن التسوق ومرسى لليخوت والقوارب.

في الإسكندرية، تعد حديقة الحيوان المتنفس الوحيد لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.

وشكا عدد كبير من رواد الحديقة من عدم وجود فيل وزرافة منذ أكثر من 10 سنوات، ما يجعل الإقبال للتنزه وقضاء الأوقات ضعيفًا للعديد من العائلات المصرية، خاصة من زار الحديقة من قبل، فأقفاص الحديقة خالية من أهم حيواناتها، مثل الزرافة والفيل، بينما تصدرت «القطط الضالة» المشهد داخلها.

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ويقول محمد أحمد محارب، من البحيرة، إنه على الرغم من مشروع التطوير الجارى في الحديقة وما يتم من أعمال ترميم إلا أن الحديقة تناست أهم شيء وهو توفير الحيوانات مثل الزرافة والفيل، خاصة أن حديقة حيوان النزهة منذ القدم تعتبر المتنفس الوحيد.

وأوضحت أميمة صابر، من الإسكندرية، أن الحديقة لم تعد لديها عوامل جذب للمواطنين لقضاء أوقات التنزه والمناسبات الدينية والاجتماعية بها، فلا حيوانات ولا ميزات موجودة، اللهم إلا بعض الأسود الهزيلة التي غلبها الجوع والطيور المائية والزواحف وبعض الاشجار المعمرة .

وقال شريف سلومة: "إننا نثمن مشروع التطوير الجارى في الحديقة، لكن كان ينبغى توفير الحيوانات المطلوبة للزائرين أولاً أو على الأقل بالتزامن مع ما يتم من أعمال تطوير، منتقدا القيام بمشروع تطوير على حساب الحيوانات التي هي في الأساس مصدر إيرادات رئيسي للحديقة"، مشيرا إلى أن حديقة حيوان الإسكندرية تعد ثاني أكبر حديقة للحيوان في مصر بعد حديقة حيوانات الجيزة، وتقع على مساحة 24 فدانًا بمنطقة النزهة وسط الإسكندرية، متساءلاً: كيف تحولت الآن؟.

وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الإدارة أمدت حديقة حيوان الإسكندرية ببعض الحيوانات بشكل مرحلي لسد العجز الموجود بها، من بينها 9 أنواع من الحيوانات لم تكن موجودة من قبل وتدخلها للمرة الأولى، مثل «البقر الوحشى» و«الشمبنازى» و«أبو حراب الجنوبى» و«الايل الأوروبى» و«الكباش القروى» و«الغزال المصرى» و«النعام» و«الكانجارو»، مشيراً إلى أن هذه الأنواع متوفرة بحديقة حيوان الجيزة.

وفى الشرقية، تعد حديقة حيوان الزقازيق متنفسًا وملاذًا للأهالي، ويفد إليها الزائرون من جميع قرى ومدن المحافظة بمختلف الفئات والأعمار، خاصة في المناسبات والأعياد، للتنزه والترفيه وإدخال البهجة والسرور على أطفالهم .

يقول عباس حسني، أحد الزائرين، إنه يفد إلى الحديقة منذ عام 2007، ويرافق أطفاله لقضاء يوم ترفيهي لإدخال البهجة والسرور عليهم، إلا أنه يطالب بضرورة رفع كفاءة الحديقة، وإمدادها بالحيوانات النادرة، كالأسد والحمار الوحشي والفيل، من باب التنوع وإضفاء المظهر الجمالي على الحديقة حتى تحظى باستقبال الوافدين، وتكون مزارًا ومتنفسًا لأهالي المحافظة، كما طالب بضرورة وضع لوحات إرشادية لتوعية الزائرين .

وأضاف مؤمن العيادي، من الزائرين، أنه اصطحب زوجته وأطفاله لقضاء يوم ترفيهي داخل الحديقة، نظرًا لأنها المتنفس الوحيد لهم داخل المحافظة، مؤكدًا أن هناك جهودًا ملموسة للقائمين عليها، سواء من حيث النظافة أو المسطحات الخضراء، والاهتمام بالحيوانات .

فيما أوضح محمود منسي، طالب جامعي، وأحد الشباب المتطوعين بإحدى الجمعيات الخيرية، أنهم يقومون بتنظيم يوم ترفيهي للأطفال الأيتام داخل حديقة الحيوان بالزقازيق، كونها تضم عددًا كبيرًا من الحيوانات المختلفة ومسطحات خضراء وألعاب ترفيهية، مشيدًا بدور القائمين على الحديقة وتعاونهم لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال الأيتام .

من جانبه، قال المهندس أيمن لطفي، مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، إن الحديقة تم إنشاؤها عام 2000 على مساحة 5 أفدنة، وتضم مجموعة كبيرة من الحيوانات المختلفة، منها «القرد الحبشي والعبلج السوداني، وقرد النيل والبجع، وفرس النهر والتماسيح والثعابين، ودجاج الوادي وإيل أوروبي وأبوشوك، وخنزير غينيا والكبش الأوروبي وأبوحراب السوداني وحصان عربي، ونعام وطاووس وعنز وأبوعوق والإيميو، والترس المائية وسلاحف سودانية ويونانية، وضب مصري والبط الخضاري، والأوز الصيني والجمل ذو الصنمين»، كما يوجد بها مكان مخصص لكافتيريا وتيك أواي تم تأجيرهما لخدمة الزائرين، فضلاً عن وجود عربات تصادمية وملعب للأطفال، بالإضافة إلى ما تضمه الحديقة من مسطحات خضراء، لافتاً إلى أن الحديقة تستقبل ما يقرب من 10 آلاف زائر في المناسبات والأعياد من مختلف قرى ومراكز المحافظة، للتنزه والاستمتاع بمشاهدة الحيوانات، إلا أن هناك بعض المشكلات تتمثل في تراكم القمامة.

وأوضح مدير عام الحديقة أن هناك تعاونًا متبادلًا بين إدارة الحديقة وجمعيات المجتمع المدني والأهلية، لإقامة حفلات ترفيهية للأطفال الأيتام على مدار العام داخل الحديقة، حيث تقوم إدارة الحديقة بتقديم كل أوجه الرعاية والاهتمام بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان، لإدخال البهجة والسرور عليهم، مؤكدًا دور رجال الأمن والعاملين بالحديقة في عملية الإشراف والمتابعة المستمرة لتوعية المواطنين، ومنع حدوث أي أعمال شغب أو معاكسات، وخاصة في المناسبات والأعياد، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية .

وفى القليوبية، استعدت حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية لاستقبال الزوار من مختلف مناطق المحافظة والمحافظات المجاورة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

قال مختار شداد، نائب رئيس مجلس مدينة القناطر، إنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع القطاعات الخدمية وتشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار اليوم لتلقى أي بلاغات خلال أيام احتفالات عيد الأضحى المبارك وإعداد خطة محكمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات والدفع بفرق إنقاذ للمرور على النيل وتلافي حوادث الغرق.

وأشار شداد إلى أنه تم الانتهاء من تطوير حدائق المدينة وزيادة المسطحات الخضراء لتكون متنفسًا للمواطنين، كما تم الانتهاء من عمل الصيانة وتطوير شبكات الري للحدائق والكهرباء والإنارة الليلية وصيانة المرافق، لتوفير كل الخدمات التي يحتاجها الرواد خلال زيارتهم القناطر الخيرية ومتاحفها.

وأضاف أنه تم التنسيق مع هيئة الأتوبيس النهري لزيادة أعداد رحلاتها من القاهرة إلى القناطر الخيرية، لتوفير سبل الراحة للمحتفلين بالعيد، مشيرا إلى أن هناك 8 حدائق بالقناطر .

من جانبه، قال محمد الصادق، مدير عام إدارة الري بالقناطر، إنه تم التنسيق مع مركز الشرطة لعمل نقطة شرطة ثابتة بحديقة عفلة وتوفير قوات من الأمن بحدائق القناطر ونقطة إسعاف ونقطة تبرع بالدم للتعامل مع حالات طارئة، وكذلك التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لعمل معسكرات شبابية بجميع الحدائق لمساعد إدارة الرى لتنظيم الزيارات في العيد.

وتابع الصادق أنه تم توفير أكشاك بحديقة عفلة لتأجيرها للشباب لبيع المنتجات للزائرين، بالإضافة لمبنى الكافتيريا، على أن يبدأ العمل بهذه المنافذ أول أيام العيد، كما تم توفير ملاهي ترفيهية للأطفال مجانًا داخل حديقة عفلة شاملة تذكرة الدخول.