شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتلقى برقيات تهنئة من رجال الدولة بمناسبة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام الرخاء والاستقرار.

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