شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التأمين الصحي الشامل: فتح 7 مستشفيات ببورسعيد للحصول على خدمات المنظومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد عن استمرار فتح 22 وحدة و7 مستشفيات أمام المواطنين في محافظة بورسعيد للحصول على خدمات منظومة التأمين الجديدة.

وقال مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، في تصريحات صحفية، السبت، إن الوحدات ستعمل بشكل طبيعي وبطاقة 30% من القوى البشرية الموجوده بها على أن يتوفر بكل وحدة طبيب بدلا من 4 وممرضتين ومدخل بيانات واحد.

ولفت إلى أن المستشفيات ستعمل على مدار 24 ساعة، مضيفا أن التسجيل بالوحدات مستمر وسيتم تنسيق مجموعات من الفرق لتتواجد في التجمعات الكبرى كأماكن الصلاه في والتنزهات والحدائق العامة لنشر التوعية بالمنظومة وتوزيع الاستمارات الخاصة بالتسجيل بالمنظومة لتسهيل المهمة على المواطنين.

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وأوضح الدكتور أحمد السبكي، مدير المشروع، أنه سيتم تخصيص أتوبيسات لنقل المواطنين إلى الوحدات الصحية للتسجيل بالمنظومة وخاصة في منطقة جنوب بورسعيد، مضيفًا أنه يوجد 3 أتوبيسات تتحرك من اماكن تمركزها كل ساعتين لنقل المواطنين للوحدات كما يوجد 5 عربيات أخرى مجهزة للتوعية.

وتابع مدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بوزارة الصحة أن العاملين بالمنظومة في بورسعيد لن ينفصلوا عن المنتفعين من المواطنين، وتابع: ستجوب الأتوبيسات والسيارات والفرق جميع أنحاء المحافظة لحثهم على التسجيل مع تقديم الهدايا لهم كنوع من التحفيز لهم على التسجيل وتعريف باقي المواطنين بمكونات المنظومة وأهميتها في توفير الرعاية الصحية لجميع أفراد الأسرة من خلال الكارنيهات المميكنة.

وأوضح السبكي أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة توفر رعاية طبية متميزة وبأعلى درجات الجودة للمريض وتقيس رضاء المواطن عن الخدمة بشكل مستمر كضمانة لعدم تدني مستوياتها.

وتابع: المستشفيات في العيد سيتم رفع درجة الاستعداد بها لاعلى مستوى لتوفير الخدمات الطارئة وغير طارئة للمنتفعين مؤكدا أن القوى البشرية على جاهزية عالية .