شكرا لقرائتكم خبر عن «الجسر العربي» تحقق 3.170 مليون دولار أرباحًا خلال الستة أشهر الأولى لعام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة، بحضور وزير النقل الأردني، المهندس إنمار الخصاونة، وممثل الجانب العراقي، الكابتن كاظم هاشم، نيابة عن وزير النقل العراقي، بالإضافة إلى الإدارة التنفيذية للشركة.

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وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف المالي للشركة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2019، حيث حققت الشركة أرباحًا قدرها 3.170 مليون دولار خلال هذه الفترة، وهو ما يفوق المستهدف في الموازنة التخطيطية بنسبة 31% وبزيادة عن الفترة المثيلة من عام 2018 بنسبة 97%.

وأوضحت إدارة الشركة أن هذه النتائج بسبب تنفيذ مجلس إدارة الجسر العربي لخطة محكمة، تمثلت في ضبط النفقات والمصاريف التشغيلية واستمرار تأجير الباخرة عمان والاستثمار الأمثل للسيولة المالية للشركة وتقديم خدمات متميزة للركاب وعروض تشجيعية مختلفة، وهو ما أشاد به وزيرا النقل المصري والأردني، كما استعرضت الجمعية دور الجسر العربي في نقل 12.487 ألف حاج هذا العام، عبر خط العقبة- نويبع في الفترة من 26 /7/ 2019 حتى 2/ 8 /2019، حيث أشارت إدارة الجسر العربي إلى أنه تم عقد اجتماعات في ميناءي نويبع والعقبة لتنسيق كل الإجراءات والتدابير التي تعمل على تيسير سفر الركاب مع الجانبين المصري والأردني، بالإضافة إلى قيام الشركة بالتجهيز الفني للعبارات وتجهيز وصيانة ساحة الحجاج بنويبع وتوفير كل الخدمات بأنواعها المختلفة للركاب.

واستعرضت الشركة استعدادها لعودة الحجاج في الفترة من 16 حتى 27 أغسطس الحالي، حيث تم تجهيز ساحة الحجاج بالعقبة وتوفير كل الخدمات اللازمة للحجاج.