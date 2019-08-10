شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة وسط المواطنين بمنافذ بيع اللحوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على التواجد وسط المواطنين بمنافذ بيع اللحوم التي أقامتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والتى تشهد إقبالاً من قبل المواطنين، حيث تابع المحافظ عددًا من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع اللحوم بأحياء العمرانية والعجوزة وجنوب الجيزة للتأكد من توافر اللحوم بأسعار تناسب المواطنين والاطمئنان على توافر السلع الغذائية، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وطالب المحافظ، وكيل وزارة التموين بالجيزة بضرورة توفير اللحوم وزيادة المعروض من السلع أولًا بأول مع تكثيف الحملات لضبط أي سلع ولحوم غير صالحة خلال أيام العيد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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كما فاجأ المحافظ عددًا من المجمعات الاستهلاكية والبدالين التموينيين بحى جنوب للتأكد من صرف الحصص التموينية للمواطنين، كما اطمأن المحافظ على توافر الحصص التموينية بالكامل وصرف فارق النقاط التموينية بسلع أخرى للمواطنين وإزالة أي عائق يواجههم خلال صرف الحصص التموينية.

كما حرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين والاستفسار عن جودة المنتجات المعروضة والأسعار المعلنة، مؤكدًا أن الفتره المقبلة ستشهد تنوعًا في السلع التموينية المقدمة، وذلك نتاج توسع الدولة في إقامة المنافذ الغذائية التى ساهمت في تحقيق زيادة بالمعروض من السلع والمواد الغذائية المختلفة، مؤكدًا على تحقيق الدور الرقابى على الأسواق ومواجهة الاحتكار.

رافق المحافظ، خلال الجولة، اللواء علاء بدران، السكرتير العام، وهشام كامل، وكيل وزارة التموين بالجيزة، ورؤساء أحياء العمرانية والعجوزة وجنوب الجيزة.