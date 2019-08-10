شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: مستشفيات جامعة القاهرة مستعدة بكامل طاقتها خلال إجازة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جميع الأساتذة والعاملين والطلاب بعيد الأضحى المبارك داعيا الله «عز وجل» أن يعيد الأيام المباركة على مصر بالخير والبركة، مؤكدا أن مستشفيات قصر العينى والمستشفيات التابعة لها مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال المرضى خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لاستقبال أي حالات مرضية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

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وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الملحمة التي يقودها المصريون بمعهد الأورام لن تتوقف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، قائلا: «مستمرون في إعادة تأهيل المبنى الرئيسى لمعهد الأورام بعد تضرره من الحادث الإرهابى الذي شهدته المنطقة الأمامية له الأسبوع الماضى، وسنستغل إجازة عيد الأضحى المبارك لإعادة الوضع أفضل مما كان».

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أنه أعطى تعليماته بتواجد جميع العاملين بقصر العينى خلال إجازة العيد، مع تنظيم الإجازات خلال هذه الفترة؛ لتسيير العمل واتخاذ القرارات الملائمة للتعامل مع أي حالات طارئة والتأكد من انتظام العمل والاستعداد الكامل للطوارئ التي تستقبل المرضى من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن خطة المستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك تتضمن مستشفيات قصر العينى ومستشفى الطلبة والفرنساوى وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة ومراجعة صيانة سيارات الإسعاف والاستعداد الكامل لها.

وأوضح الخشت، أنه تقرر إلغاء الإجازات لأفراد الأمن الإدارى حتى نهاية إجازة العيد، وتوفير احتياجات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أية حالات مرضية، مشددا على تخفيف معاناة المرضى وذويهم بالتعامل الجيد معهم واحتواء قلقهم، مشيرا إلى أن هناك استعدادات كاملة تجرى بمستشفى الطلبة؛ لاستقبال الطلاب الجدد وإجراء الكشف الطبى عليهم قبل التحاقهم بالجامعة، إذ تبدأ عمال الكشف الطبى 27 أغسطس الجارى.