شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تناشد المواطنين ذبح الأضاحي بالمجازر المخصصة لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مواطني المحافظة باتباع السلوكيات السليمة في التخلص من مخلفات الأضاحي والالتزام بذبح الأضحية بالمجازر المخصصة لذلك والمعلن عنها، مؤكدًا أنه سيتم توقيع غرامات بيئية في حال المخالفة وتلويث البيئة، وذلك للحفاظ على المظهر العام للشوارع.

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وشدد محافظ الجيزة على التواجد الميداني لكل القيادات من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر السلع الاستهلاكية والمواد البترولية بالأسواق وتكثيف المرور على المطاحن والمخابز ومستودعات البوتاجاز والبدالين التموينيين ومنافذ بيع اللحوم لضبط المخالفات الخاصة بالتلاعب في الأسعار أو تداول منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وكلف المحافظ الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة برفع درجة الاستعدادات القصوى للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري بالشوارع والميادين العامة، خاصة أمام المجازر والحدائق والمتنزهات والمنطقة الأثرية بالأهرامات والدفع بفرق عمل إضافية مدعمة بالأجهزة والمعدات اللازمة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات أولًا بأول.

كما أكد المحافظ أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف التواجد الأمني والحملات المرورية بالشارع وتأمين كل المنشآت الحكومية والمرافق العامة والاستعداد الدائم لأى طوارئ، على أن تتولى غرفة العمليات المركزية بالمحافظة المتابعة الدائمة وتلقى شكاوى المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك.