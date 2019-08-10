شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: ضبط 37 طن لحوم فاسدة بالقاهرة قبل عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومحال الجزارة ومحال عرض وبيع اللحوم لحماية المواطنين من الغش التجاري ومنع تداول السلع الضارة بالصحة خلال عيد الأضحى، تمكنت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط 37 طنًا من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تمهيدًا لبيعها للمواطنين بعيد الأضحى.

كان ذلك خلال الحملة المكبرة التي شنتها مديرية التموين بالتعاون مع أجهزة المحافظة ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري والتي أسفرت عن ضبط 7.355 طن لحوم منتهية الصلاحية بمنطقة التجمع الأول، وضبط 660 كجم من الدجاج لغرض البيع منتهية الصلاحية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وتم التحفظ عليها، وضبط 1.530 طن لحوم منتهية الصلاحية و770 كجم من الكبدة بمطعم كبابجي بمنطقة باب الشعرية، كما تم ضبط 11 طن لحوم منتهية الصلاحية بمنطقة باب اللوق، وضبط 8 أطنان أخرى من اللحوم الفاسدة في الأسواق الموجودة خلف المجزر الآلى، وضبط 3.25 طن لحم غير مدون عليها بيان الصلاحية بسوبر ماركت بالتجمع الخامس.

تمت مصادرة المعدات وإعدام اللحوم الفاسدة حرصًا على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.