شكرا لقرائتكم خبر عن «بالحب اتجمعنا».. شعار رفعه خريجو دفعة «83 معلمي طلخا» في لقاء لهم بعد 36 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«بعد 36 سنة من تخرجهم» تجمع العشرات من دفعة 83 بدار المعلمين والمعلمات بطلخا للعام الثانى على التوالي، للتواصل تحت شعار «بالحب اتجمعنا»، وذلك بمقر نقابة المعلمين بطلخا.

وقال وفقى محمد عبدالهادى، أحد منظمى اللقاء: «إحنا كلنا من خريجى دار المعلمين والمعلمات بطلخا سنة 1983 وبدأنا من العام الماضى فكرة تجمعنا سنويا في يوم للحب والوفاء لإعادة التواصل لأعضاء الدفعة اللى بنعتبرها مميزة، حيث يشغل جميع أعضائها حاليًا مناصب بالتربية والتعليم، وكان اللقاء العام الماضى يوم 26 يوليو 2018 وهذا العام اتجمعنا في أغسطس بسبب زيادة العدد بعدما انضم لنا زملاؤنا العاملون بالخارج واخترنا وقتًا يتناسب مع موعد إجازتهم في مصر».

وأضاف: «في البداية اتفقت مجموعة صغيرة على تنظيم أول لقاء لأكبر عدد ممكن نوصل له وكان كل واحد يبحث عن أرقام من يتذكرهم وعملنا جروب على الفيس بوك وبدأ أعضاء الدفعة يضيفون أنفسهم وكل واحد يجيب زميله وهكذا والنهارده كنا عدد كبير واجتمعنا فعلًا بزملاء لنا لم نرهم منذ 36 سنة وقعدنا نتكلم مع بعضنا عن ذكرياتنا أيام الدراسة والخبرات اللى اكتسبناها وأهمية دور المعلم وشرف لنا إننا ننتمى لدفعة 83 معلمين طلخا وهى كانت دفعة مميزة وهى الوحيدة اللى مرتبطة ببعضها».

وتابع: «هذا العام انضم لتجمعنا الأستاذ أحمد الشاعر وهو كان مدرسنا في دار المعلمين وكان بمثابة أب لنا ونفسنا نجمع جميع أساتذتنا لنكون قدوة للجيل الجديد بالإضافة لدعوة أبناء زملائنا المتوفين لنشعرهم بوجودنا بجوارهم بدلًا من آبائهم الراحلين».

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وقال أحمد عبدالرحيم الشاعر، الذى كان يعمل مدرسًا أول بدار المعلمين في عام 1983: «أنا خرجت على المعاش مدير عام وكنت مدرسًا لدفعة 83 وهذه الدفعة لها سمات معينة ومميزة، فمعظمهم ريفيون ومتفوقون دراسيا ودخلوا دار المعلمين واتمرنوا على مهمة التدريس عن حب للمهنة وليس بسبب مجموع الثانوية العامة وكان يتدرب على العمل كمدرس في السنة الثالثة ويظل على مدار ثلاثة أعوام يتدرب حتى يتخرج بعد السنة الخامسة النهائية وهو معلم متمكن ولذلك هذه الدفعة خرّجت أجيال مميزة قبل أن ينهار التعليم وينحسر دور المعلم»

وأضاف: «كنت بأتعامل معهم كأب ومحتضنهم في التدريس والحياة ولم تنقطع صلتى ببعضهم وفوجئت بهم يتصلون بي ويطلبون مني الانضمام لهم بعد 36 سنة من تخرجهم وهذه الدعوة أثلجت صدرى لأنها رمز للوفاء والإخلاص والحب اللى مفتقدينه في الأجيال الحالية وهذا اللقاء ده رجعني لذكريات الشباب ورحبت بالفكرة والتجمع».

وتابع بحسرة: «ياريت مع كل واحد قدم وأعطى الناس تفتكره في لقاء أو بسؤال ومودة، فنحن بحاجة لمثل هذا الأمر لنعيد للمجتمع أصالته».

وقال صدقى السيد فرج، نقيب المعملين بالدقهلية، عضو صندوق الزمالة بالقاهرة: «الناس اللى موجودين النهارده في تجمعنا ده لم أرهم من 37 سنة، وهذا العام أول مرة أتجمع معهم كمجموعة وألغيت كل مواعيدى لأنضم لهم النهارده وسأحرص على المشاركة كل عام لأن جو الحب والذكريات الجميلة أعطانا دفعة للعطاء من جديد».

وأضاف: «بعضنا يعرف بعضه بالشبه أو التقى معه في العمل بس فرادى وأنا بشكرهم لأنهم أتاحوا لى الفرصة نكون مع بعض واتفقنا في شهر أغسطس من كل عام نعمل التجمع ده ويبقى تقليد سنوي يجمعنا بالحب والمودة وتبادل الخبرات».

وطالب بعودة دار المعلمين ثانية قائلا: «المعهد ده كان بيؤهل معلم حقيقى ربما أكثر من كليات التربية وغيرها لأنها كانت تهتم ببناء شخصية المعلم بجانب المواد التعليمية».

تجمع معلمين دفعة 1983 (بالحب اتجمعنا) بالدقهلية

تجمع معلمين دفعة 1983 (بالحب اتجمعنا) بالدقهلية

تجمع معلمين دفعة 1983 (بالحب اتجمعنا) بالدقهلية