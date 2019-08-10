شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» ترشح لك أهم أماكن التنزه خلال إجازة العيد بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجد الكثير من الأسر في القاهرة أن إجازة عيد الأضحى فرصة للخروج والتنزه مع أطفالها وهناك الكثير من الاقتراحات التي يمكن الاختيار بينها للخروج والتمتع بنزهة خلال أيام العيد.

البداية، هناك عدد كبير من الحدائق المفتوحة التي يمكن للأسرة الذهاب لها، فهي مكان للتجمع وفي نفس الوقت يمكن للأطفال الاستمتاع باللهو هناك.

ومن هذه الحدائق، «حديقة الأورمان» التي تقع في شارع جامعة القاهرة، فسعر التذكرة رخيص جدًا وتتميز الحديقة بوجود أماكن للجلوس والاستمتاع بتناول وجبة مميزة، أو شرب أي مشروبات تقدم هناك، وسط إطلالة ساحرة لأجمل نباتات الحديقة.

«الحديقة الدولية»، وهي واحدة من الأماكن التي يمكن الذهاب لها في ذلك اليوم والتي تقع في شارع عباس العقاد بمدينة نصر، تتميز بالهدوء والعديد من الأجواء المناسبة لذلك اليوم، فهي تضم ثلاثة أجنحة رئيسية: الجناح الأوروبي، والجناح العربي، والجناح المصري.

«القناطر الخيرية»، من أشهر أماكن للخروج في العيد، فهي تتميز بالمناظر الطبيعية بجانب موقعها المميز على نهر النيل وأسعارها التي تناسب الجميع.

«فاميلي بارك»، تضم العديد من الأنشطة الترفيهية، مثل النهر السحري وحديقة الحيوان والسفاري والملاعب المفتوحة والمراكز الثقافية والمطاعم، بجانب وجود مساحات خضراء واسعة للجلوس والتمتع بالهدوء.

دليلك للخروجات في عيد الأضحي

«الحديقة اليابانية»، وتم إنشاؤها منذ 100 عام وتوجد في حلوان على مساحة 12 فدانًا، وتتميز بالمساحات الخضراء الكبيرة، وبها بحيرة وأماكن للعب الأطفال.

«حديقة الأسماك»، وهي تقع بمنطقة الزمالك وتحتوي على العديد من الأسماك النادرة، كما تتميز بوجود المساحات الخضراء.

«حديقة الفسطاط»، تتمتع بالمساحة الخضراء الواسعة والتي يستمتع بها الأطفال للعب وركوب الدراجات في أمان، إلى جانب احتوائها على ملاهي أطفال.

«حديقة الحيوان»، واحدة من أهم الحدائق التي تحرص الكثير من الأسر المصرية على الذهاب إليها في العيد، فهي مكان يجمع بين المساحات الواسعة، بجانب رؤية الحيوانات وفرصة للجلوس والتجمع مع العائلة.

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دليلك للخروجات في عيد الأضحي

ليس كل أماكن الخروج والتنزه يرتكز على الحدائق العامة، فهناك بعض الأماكن التي يمكن الذهاب إليها والتمتع بإجازة العيد، منها «سكي مصر» داخل مول مصر، وهنا يمكن التمتع بتجربة مختلفة وجديدة، فتخوض تجربة طقس الجليد بدرجة حرارة تقل عن الصفر، وكأنك في رحلة إلى القطب الشمالي، تجربته ستسعد الأطفال والكبار معا.

دليلك للخروجات في عيد الأضحي

«أفريكانو بارك»، إن كنت من محبي التعامل مع الحيوانات مباشرة، فهذا المكان فرصة للتعامل مع الحيوانات بطريقة مباشرة ودون حواجز أو سياج، في خروجة عائلية أو بصحبة مجموعة من الأصدقاء يمكنكم الاستمتاع بأجواء العيد وكأنك في غابات أفريقيا، تقع على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

«السيرك»، فهو من أكثر أماكن الخروج التي يفضلها الأطفال ويستمتعون بزيارتها، فما زال السيرك القومي بجانب وجوده في أكثر من مكان آخر، منها في المعادي، يمكن الذهاب له بصحبة الأطفال.

«القرية الفرعونية» مكان آخر للتنزه، فهي عبارة عن مجموعة من المتاحف تضم أناسا حقيقيين يرتدون زي الفراعنة ويجسدون الحياة المصرية القديمة.

«جزيرة المعادي»، على كورنيش المعادي وهي مجموعة من الجزر المختلفة التي تضم مطاعم ومنطقة ألعاب أطفال مفتوحة وكافيهات وتقع في منتصف نهر النيل.

وللمخطوبين هناك أكثر من مكان يمكن من خلاله الاستمتاع بالعيد، مثل الذهاب إلى برج القاهرة والتمتع بأجوائه وخاصة المطعم الدوار.

من أفضل الاقتراحات رحلات العشاء النيلية وأسعارها مميزة وبسيطة للغاية، المراكب النيلية والمراكب المتحركة تعد من أفضل أماكن الخروج في القاهرة أو الذهاب لأحد المطاعم المطلة على النيل والتي يكون لها برنامج خاص خلال أيام العيد.

يمكن الذهاب إلى منطقة الأزهر والحسين، فهذه الأماكن تحتوي على أماكن رائعة ومعالم يُمكنك الاستمتاع بمشاهدتها بأسعار رخيصة وتُناسب الجميع.

هناك العديد من المولات التجارية الموجودة في القاهرة التي يمكن الذهاب لها، من بينها سيتي ستارز وكايرو فستيفال ومول العرب، ومول مصر، وداندي مول؛ وهذه المولات تشمل ملاهي رائعة تناسب الأطفال ومجموعة من الألعاب.

إن كنت من محبي المسرح والسينما فيمكن مشاهدة العروض المسرحية المميزة، سواء مع الأهل أو الأصحاب، فيستقبل البيت الفني للمسرح، الجمهور خلال العيد بـ12 عرضًا مسرحيًا، على مسارح الدولة في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والبحر الأحمر، وذلك ما بين العروض الجديدة والمستمرة في إطار خطة البيت بهدف وصول العروض إلى المحافظات في مواسم الأعياد لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وفي حالة الذهاب للسينما، هناك قائمة من الأفلام التي يمكن مشاهدتها، منها «الفيل الأزرق 2»، «ولاد رزق 2»، «خيال مآتة»، «الكنز.. الحب والمصير»، «إنت حبيبي وبس»، وهي متواجدة بجميع دور العرض المتعددة.