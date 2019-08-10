شكرا لقرائتكم خبر عن ردًا على فيديو عدم تفويج بعض الحجاج.. رئيس البعثة: تأشيرات المجاملة سبب الأزمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، رئيس بعثة الحج، إنه رغم البيانات الصادرة عن البعثة قبل السفر إلى الأراضي السعودية بعدم مسؤولية البعثة عن تأشيرات المجاملة (الفردية) التي يتم سفرها دون التعاقد مع شركة سياحة والتعاقد مع مطوف سعودي إلا أنه تم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بعدم قدرة بعض الحجاج على التفويج إلى عرفة، نتيجة عدم توفير حافلات لنقلهم. وثبت أن هذا الفيديو قديم قبل التسكين وأن هؤلاء الحجاج قد تعاقدوا مع المطوف أحمد عصام فقيه بمعرفتهم.

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وأوضح بيان رسمي أصدرته وزارة الري أن الوزير وجه على الفور رئيس بعثة الحج السياحي مجدي شلبي، وكيل أول وزارة السياحة، بالتحقيق في الموضوع والإفادة للرد في حال وجود تقصير من شركة سياحة للإعلان عن اسمها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة.

وأوضح وكيل وزارة السياحة أن الحجاج حصلوا على تأشيرات مجاملة ولم يتعاقدوا مع شركة سياحة تكون مسؤولة عنهم ومخالفة لما تم التحذير منه، موضحا أنه تواصل مع عباس القطان، رئيس المؤسسة المسؤولة عن تفويج الحجاج الذي تمكن من تفويجهم، وأنه تم حل المشكلة وتحميل الحجاج في حافلات لنقلهم إلى عرفات وتسكينهم في مخيمات مكتب ١٧٤ فرادى.

وتهيب بعثة الحج الرسمية بالحجاج ضرورة الالتزام بالقواعد والتعليمات التي تم إصدارها قبل بدء موسم الحج بفترة كافية.