وصول 6 أفواج سياحية إلى القاهرة لزيارة المعالم الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
وصلت 6 مجموعات سياحية من جنسيات مختلفة إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت؛ لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة والمحافظات.
وذكرت إدارة العلاقات العام بمطار القاهرة- في بيان- أن الأفواج السياحية وصلت على متن عدة رحلات طيران دولية وداخلية، وضمت سائحين من أمريكا وكندا والصين وروسيا وإسبانيا، بإجمالي 850 سائحا حيث يقومون بجولات سياحية تستمر عدة أيام ، يزورون خلالها عددا من المعالم الأثرية بالقاهرة والمحافظات منها المتحف المصري، والأهرامات.
وقد قامت إدارتا شرطة السياحة والعلاقات العامة بالمطار باستقبال الأفواج السياحية، وإنهاء إجراءات وصولهم وتأمينهم حتى مقار إقاماتهم.
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