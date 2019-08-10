وصول 6 أفواج سياحية إلى القاهرة لزيارة المعالم الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

وصلت 6 مجموعات سياحية من جنسيات مختلفة إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت؛ لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة والمحافظات.

وذكرت إدارة العلاقات العام بمطار القاهرة- في بيان- أن الأفواج السياحية وصلت على متن عدة رحلات طيران دولية وداخلية، وضمت سائحين من أمريكا وكندا والصين وروسيا وإسبانيا، بإجمالي 850 سائحا حيث يقومون بجولات سياحية تستمر عدة أيام ، يزورون خلالها عددا من المعالم الأثرية بالقاهرة والمحافظات منها المتحف المصري، والأهرامات.

وقد قامت إدارتا شرطة السياحة والعلاقات العامة بالمطار باستقبال الأفواج السياحية، وإنهاء إجراءات وصولهم وتأمينهم حتى مقار إقاماتهم.​