محافظ الجيزة يتفقد مجمعات استهلاكية ومنافذ بيع لحوم لضمان زيادة المعروض للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

وجه محافظ الجيزة أحمد راشد، اليوم السبت، مديرية التموين بضرورة توفير اللحوم وزيادة المعروض من السلع أولا بأول، مع تكثيف الحملات لضبط أي سلع ولحوم غير صالحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ عددا من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع اللحوم بأحياء العمرانية والعجوزة وجنوب الجيزة؛ للتأكد من توافر اللحوم بأسعار تناسب المواطنين، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

كما فاجأ المحافظ عددا من المجمعات الاستهلاكية والبدالين التموينيين بحي جنوب؛ للتأكد من صرف الحصص التموينية للمواطنين، والاطمئنان على توافرها بالكامل، وصرف فارق النقاط التموينية بسلع أخرى للمواطنين، وإزالة أي عائق يواجههم خلال صرف الحصص التموينية.

وحرص راشد على الاستماع إلى المواطنين والاستفسار عن جودة المنتجات المعروضة والأسعار المعلنة..مؤكدا أن الفتره القادمة ستشهد تنوعا في السلع التموينية المقدمة وذلك نتاج توسع الدولة في إقامة المنافذ الغذائية والتي أسهمت في تحقيق زيادة في المعروض من السلع والمواد الغذائية المختلفة ، وتحقيق الدور الرقابي على الأسواق ومواجهة الاحتكار.​